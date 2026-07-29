Шефът ви търси, докато сте на плажа? Могат ли да ви върнат на работа, когато се в отпуск

Кога отпускът може да бъде прекъснат?

През така наречените „отпускарски месеци“ офисите често остават с по-малко служители, а натоварването за останалите може да се увеличи. Но ако в офиса стане „напечено“, има ли право работодателят да повика служител обратно, докато той се намира в платен годишен отпуск?

Прекъсването на платения годишен отпуск е уредено в чл. 175 от Кодекса на труда. То означава, че отпускът вече е започнал, но преди да изтече определеният период се появява обстоятелство, което води до временно спиране на неговото ползване.

Кога отпускът може да бъде прекъснат?

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Според закона платеният годишен отпуск може да бъде прекъснат в определени случаи. Един от тях е, когато на работника или служителя бъде разрешен друг вид отпуск – например платен или неплатен.

Това обаче не се случва автоматично. Прекъсването става по искане на служителя, а неизползваната част от отпуска се ползва допълнително в друг момент, който трябва да бъде договорен между двете страни.

Може ли работодателят едностранно да ви върне на работа?

Кодексът на труда не дава право на работодателя просто да прекрати отпуската на служителя по свое желание. Ако служителят трябва да се върне на работа преди края на почивката си, това може да стане само при взаимно съгласие между работодателя и работника, което трябва да бъде изразено писмено.

Това означава, че работодателят не може само с телефонно обаждане или устна молба да задължи служител да прекъсне отпуската си.