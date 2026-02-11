Бизнесменът Леброн Джеймс, който превръща инвестиция от $6.5 млн. в Ливърпул в $96 млн.

Това е смазваща печалба за Краля от 1400%

Леброн Джеймс отдавна си е спечелил славата на легенда в НБА. Реализатор №1 в лигата за всички времена и 4-кратен шампион в нея с тимове като Кливланд, Маями и Лос Анджелис Лейкърс се развива и като успешен бизнесмен, инвестирайки в различни занимания.

През 2011 г. Краля дава $6.5 млн. за дял във футболния гранд Ливърпул, за да го превърне в $96 млн. до 2026 г. Това е смазваща печалба от 1400%. Стойността на клуба скоча рязко от $325 млн. до $4.8 млрд., доказвайки силата на интелигентните спортни инвестиции.

Как се стига до инвестицията?

Участието на 206-сантиметровото крило в Ливърпул започва през 2011 г., когато той придобива миноритарен дял от 2% в клуба. По това време списание “Форбс” оценява стойността на Ливърпул на около $552 млн., но приносът на Леброн Джеймс предполага ефективна оценка, по-близка до $325 млн.

Тъй като носителят на 4 награди за MVP в НБА осигурява маркетингов обхват, световна известност и съгласуваност с марката, влизането му в акционерния дял на клуба е отчасти стратегическо, свързвайки елитния спорт и международната корпоративна експанзия. За инвеститорите и наблюдателите в света на спортния бизнес, тази сделка подчертава как спортните франчайзи и инвестиционната стратегия са все по-преплетени с брандирането, медиите и растежа на алтернативните активи.

От клубен дял до по-широка стойност на портфолиото

През 2021 г. Леброн Джеймс трансформира директния си дял в Ливърпул в по-широка собственост - 1% дял във “Fenway Sports Group” ("FSG"), компанията-майка на Ливърпул. По това време "FSG" включва големи активи като Бостън Ред Сокс и Питсбърг Пингуинс, което сигнализира за диверсификация отвъд футбола. Според “Форбс”, “Fenway Sports Group” е била оценена на $12.95 млрд. през 2024 г., което означава, че 1% дял е струвал на баскетболиста около $129.5 млн. Това представлява почти 20-кратно увеличение спрямо първоначалните $6.5 млн., инвестирани от него за по-малко от 15 години. За заможните лица и инвеститори, ходът на участника в 21 издания на Мача на звездите в НБА предлага ясен пример за растежа на алтернативните активи и глобалните преки чуждестранни инвестиции в спорта.

Снимка: The Footy Section/X.com

Какво довежда до покачване на оценката на Ливърпул?

Покачването на стойността на Ливърпул, и съответно трупането на активи, от страна на Леброн Джеймс се дължи на множество фактори. Ето кои са те:

- успех на терена, включително 20-та титла във Висшата лига през 2025 г.;

- силните търговски резултати - през 2024 г. Ливърпул генерира приходи от $719 млн., докато оперативните приходи достигат $102 млн.;

- ниско съотношение дълг/стойност от само 3%, което подчертава корпоративна дисциплина;

- разширяване на глобалната марка, ангажираността на феновете и медийния обхват в Азия, Северна Америка и отвъд нея;

Тези елементи създават класически двигатели за оценки на премиум активи и говорят за теми на световните пазари и инвестициите във франчайзинг.

Рискове, предупреждения и пътят напред

Разбира се, всяка инвестиция в спортни активи носи своите ограничения. Ето някои от тях:

- оценката на Ливърпул от $6 млрд. остава прогноза, а не официална продажна цена;

- инвестициите с малък дял често нямат ликвидност - превръщането на стойността в пари в брой може да доведе до стратегически събития за излизане;

- инвестиционното пространство в спорта е все по-конкурентно - много спортисти и известни личности последваха примера на Джеймс във футболни клубове или франчайзи;

- по-широки икономически или регулаторни сътресения – от правата за излъчване до глобалните смущения в пътуванията – биха могли да повлияят на анализите;

- за инвеститорите, фокусирани върху корпоративна стратегия и разширяване на марката чрез спорта, случаят на Леброн Джеймс остава ценен ориентир, а не гарантиран шаблон;

Защо е важно отвъд спорта

Инвестицията на 3-кратния златен олимпийски медалист със САЩ не е просто очарователна случка. Тя е пример за това как спортните лиги, марките и глобалният капитал са се слели. За бизнес училищата, екипите за частен капитал и глобалните мениджъри на фондове, връзката между акциите на знаменитости, алтернативните активи и изграждането на глобална марка отваря нови стратегически перспективи.

В контекста на Европа, където футболът остава търговски двигател, историята се съчетава с по-широки теми за трансгранични инвестиции, медийни права и мащабиране на активи. С нарастването на капиталовите вливания в спорта, оценките и стратегиите за излизане от пазара на клубовете ще имат все по-голямо значение в глобалните портфейли.

Снимка: АFP

В заключение...

Феновете на НБА познават MVP на Олимпийските игри от 2024 г. не само заради спортните му постижения, но и заради ангажираността му към социални каузи и способността му да развива личната си марка. Инвестицията му в Ливърпул е само един от многото начини, по които той демонстрира бизнес уменията си, затвърждавайки наследството си като един от великите както на игрището, така и извън него. Историята на Леброн Джеймс е перфектен пример за това как спортистите могат да използват влиянието и капитала си, за да създадат наследство отвъд спортната си кариера. Неговата способност да забелязва възможности и да максимизира стойността им е урок за всеки амбициозен инвеститор.

