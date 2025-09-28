Топ 5 на най-скъпите диаманти

Първенецът в класацията на практика е безценен

От зората на времето хората винаги са били изкушавани от мистериозни, красиви и редки предмети. Диамантите са едни от най-красивите камъни, открити от хората в природата на Земята. Най-ценните диаманти имат изключителен блясък, отражение, цвят и чистота и са със значителни размери. Те притежават мистериозна красота в себе си, която не може да бъде съпоставена с обикновен камък. Розовото, синьото и червеното са най-редките от всички, съответно и най-скъпи.

Това са петте най-скъпи диаманта

Розовата звезда - 71,2 милиона долара



Диамантът „Розова звезда“, известен преди като Розовия Щайнмец, е най-големият диамант от този вид и има зашеметяващ, красив брилянтен розов цвят. Камъкът първоначално е бил 132,5 карата и са били необходими 2 години, за да бъде оформен и полиран до безупречния диамант от клас Ia, какъвто е днес. Следователно, сегашното тегло на този диамант в карати е 59,6 карата.

През 2017 г. Chow Tai Fook Enterprises в Хонконг го закупува на търг и го преименува на Розова звезда в памет на покойния баща на бившия председател на Chow Tai Fook. Това е бил диамант от клас и е бил недостъпен за 99,99% от населението на света, но въпреки това, с розови диаманти, отгледани в лаборатория, е възможно за обикновените хора да си позволят такъв цвят и красота.

Диамантът „Стогодишнина“ - 100 милиона долара

Славният диамант „Стогодишнина“ показва безупречна чистота и най-високата степен на цвят (d). Необработеният диамант получава името си, след като е разкрит на честването на стогодишнината на De Beers през 1988 г.

Твърди се, че диамантът вече не е притежание на De Beers. Обществеността не знае кой е настоящият му собственик.

Диамантът „Надежда“ - 200-250 милиона долара

Фантастичният тъмносивкаво-син диамант, който е бил открит през 17 век, има жалко минало. Диамантът е бил откраднат, след като е бил закупен от крал Луи XIV, и се е появил отново повече от 50 години по-късно.

След това се твърди, че хората, които са били свързани с диаманта, са имали ужасен късмет.

Хари Уинстън дари диаманта „Надежда“, който сега е изложен в музея „Смитсониън“.

Кулинан - До 2 милиарда долара



През 1905 г. е открит диамантът Кулинан, обикновено смятан за Звездата на Африка. Към момента на откриването му, той е най-огромният необработен диамант, откриван някога, с тегло 3106,75 карата.

Оттогава, освен няколко по-малки оформяния, е бил оформен на 9 основни диаманта, които сега са сегменти на британските коронни бижута. Суверенният скиптър с кръст е увенчан с Кулинан I, най-големият от деветте камъка с тегло 530,2 карата.

Кохинор - Безценен



Поради блясъка и уникалността си, Кохинор е получил статут на безценен, което го прави най-скъпият диамант в света. „Планината от светлината“ е персийският превод на името Кохинор. С твърдения, че е бил взет от Индия от британците, привилегията на диаманта е предмет на продължаващи спорове.

Първоначално стойността на диаманта е била оценена на около 793 карата. През годините размерът му е бил намаляван, за да се подчертае блясъкът му.

