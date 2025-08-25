Този град забранява посещенията на инфлуенсъри през есента

Хиляди посетители, водени от инфлуенсъри, започват да нарушават частна собственост

През последните години красивата природа често се превръща във фон за снимки. Малкото американско градче Помфрет, Върмонт, предприема драстични мерки, за да защити своята есенна прелест от обектива на инфлуенсърите, предава BBC.

Снимка: Canva

Всяка есен, когато Върмонт се обагря в червено, златно и медно, малкият град Помфрет се превръща в магнит за туристите. Сгушен сред хълмове, градът е с едва 900 жители притежава, но идилията започва да се пропуква, когато вниманието се насочва към една конкретна локация - фермата „Слипи Холоу“ – частен имот, известен със своя живописен пейзаж и обрамчен път, който сякаш е създаден за кадър от реклама. След като мястото става вирусно в Instagram и TikTok, градът е залят от посетители, които не винаги се държат като гости.

Хиляди посетители, водени от инфлуенсъри, започват да нарушават частна собственост, да блокират трафика, да паркират хаотично и дори да оставят отпадъци – включително биологични. Местни жители свидетелстват за импровизирани кабини за преобличане, градски коли, заседнали в канавки и непочтително поведение от страна на „туристите с камери“. Макар първоначално полицията да прави компромис, превръщайки пътя покрай фермата в еднопосочен – това не спира притока. През 2023 г. жителите решават да действат по-решително, организирайки кампания в GoFundMe, с която събират над 22 000 долара за налагане на контрол и временни затваряния на пътищата.

Снимка: iStock

Със събраните средства и подкрепата на местните власти, Помфрет въвежда строги ограничения: от края на септември до средата на октомври ключови пътища, водещи до фермата „Слипи Холоу“, са затворени за всички, освен за местни жители. Реакциите в социалните мрежи не закъсняват – някои пътуващи изразяват недоволството си, наричайки града „увеселителен парк“, а други дори се подиграват с мерките. Но за местните тези ограничения са въпрос на оцеляване. Освен разрушаването на личното пространство, по-голямата заплаха е свързана с безопасността – през 2021 и 2022 г. линейки и пожарни не са могли да преминат през задръстените от туристи пътища. Шерифът на окръг Уиндзор подчертава, че инфраструктурата просто не е създадена да поеме подобен трафик.

Докато Помфрет се бори с непоносима вълна от „фотографски тероризъм“, съседният град Уудсток приема есенния туризъм с отворени обятия. Там, където Клаудланд Роуд завършва, туристите се наслаждават на уютни бутици, пълни ресторанти и фотогенична архитектура. Уудсток е подготвен – с места за настаняване, туристически услуги и бизнеси, зависещи от този приток.

