Този град забранява кутиите за ключове за самостоятелно настаняване при краткосрочни наеми

Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба между 100 и 400 евр

От началото на 2026 г. Милано въвежда по-строги правила за краткосрочните наеми, като забранява поставянето на кутии за ключове върху обществени терени. С този ход градът се присъединява към нарастващия брой италиански общини, които ограничават използването на подобни устройства за самостоятелно настаняване. Решението на градския съвет, което влиза в сила през януари 2026 г., забранява монтирането на кутии за ключове върху улично оборудване, пътни знаци, огради, порти, осветителни стълбове и други конструкции, разположени върху публична собственост. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба между 100 и 400 евро и ще трябва да покриват разходите за премахване, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Общината подчертава, че подобни кутии обикновено служат за самостоятелно настаняване на гостите, но когато са поставени без разрешение и без заплащане на такса за заемане на обществено пространство, представляват неправомерно използване на публични ресурси за частна полза. В резолюцията се изтъкват и мотиви, свързани със сигурността, като се посочва, че кутии за ключове могат да бъдат използвани за незаконни дейности – включително за наркоразпространение, както показват последни съдебни разследвания. Собствениците на имоти разполагат с 30 дни да премахнат устройствата, иначе подлежат на санкции.

Милано не е единственият град с подобни мерки. Поради разрастването на краткосрочните наеми Флоренция, Болоня, Рим и Венеция вече са въвели забрани, целящи да запазят градската естетика и обществената безопасност. Във Флоренция например от февруари 2024 г. е в сила резолюция, изискваща премахването на кутиите в рамките на 10 дни и предвиждаща административни глоби. Рим също предприе мащабни акции за премахване, но се сблъска с препятствия: заместник-прокурор Алесандро Ди Чико определи първоначалните изземвания като незаконни, тъй като били извършени без предварителна проверка на адресите и без установяване дали управителите са идентифицирали гостите.

Министерството на вътрешните работи обаче задължи местата за настаняване да извършват лична идентификация на гостите, позовавайки се на нуждата от обществен ред и безопасност, както и на риска от настаняване на неидентифицирани или потенциално опасни лица. Според него самостоятелното настаняване чрез кутии за ключове затруднява проследимостта на гостите, затова общинските действия по премахване са оправдани. След противоречиви съдебни решения през 2025 г., Държавният съвет през ноември окончателно постанови, че идентификацията на гостите е задължителна, а използването на кутии за ключове е забранено, освен ако не се прилагат надеждни методи за визуална проверка. На тази основа Рим продължава да счита поставянето на кутии, видими от обществени пространства, за незаконно.

Снимка: Getty Images / iStock

Междувременно разпространението на кутии за ключове предизвиква недоволство сред местните жители в редица италиански градове. В римския квартал Трастевере някои устройства бяха саботирани, облепени със стикери или публикувани в социалните мрежи като форма на протест срещу засилващия се туристически натиск и разрастването на краткосрочните наеми.

Подобни инициативи се наблюдават и в централните зони на Флоренция, Венеция и Милано, където активисти сигнализират за подозрителни кутии, премахват ги самостоятелно, организират петиции и кампании за по-силен общински контрол. Така общественият натиск допълнително подкрепя мерките срещу нерегламентираното използване на кутии за ключове и стремежа към по-устойчива градска среда.

