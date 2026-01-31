Стегна си багажа и откри евтин рай: „Храна тук струва само 1 евро“

Къде се намира този рай на земята?

Британката Кейси се премести във Виетнам, страна, която описва като истински рай за любителите на тропическия живот и ниските разходи. Тя често споделя преживяванията си от живота там в социалните мрежи, като подчертава, че с около 300 паунда на месец (344 евро) може да се живее практически безгрижно, пише N1.

В момента Кейси живее в Дананг – крайбрежен град в централен Виетнам, известен със своите пясъчни плажове и девствена брегова линия. В една от публикациите си тя попита последователите си: „Знаете ли, че можете да живеете във Виетнам само за 300 паунда на месец?“ Кейси съветва да се избягва Airbnb за по-евтино настаняване и вместо това да се разгледа Facebook Marketplace, където цените често могат да бъдат намалени наполовина. Тя признава, че е платила два пъти повече, тъй като е имала само 24 часа, за да си намери апартамент.

Настоящото ѝ настаняване с басейн струва 490 паунда на месец (562 евро), но Кейси често получава съобщения от хора, които търсят апартаменти за едва 150 паунда (172 евро). Гледайки към плажа, тя отбелязва: „Това наистина изглежда като рай.“

Седмични разходи

Кейси споделя наема с приятеля си, а нейният дял е 245 паунда на месец (281 евро), което се равнява на около 61,25 паунда на седмица (70,25 евро). Храната във Виетнам е изключително евтина – местните ястия струват около 1 паунд (1,15 евро), а западните – около 4 паунда (4,60 евро). Такситата също са достъпни, с около 3 паунда (3,45 евро) на пътуване. Британката харчи между 20 и 30 паунда (23–34 евро) седмично за пътувания, спорт и отдих, както и допълнителни 20 паунда (23 евро) за масажи.

Реакции в социалните мрежи

Публикацията ѝ в TikTok под потребителското име @howtotravelfulltime стана вирусна, достигайки 1,4 милиона гледания. Докато някои последователи изразиха възхищение: „Това е невероятно“, други предупредиха: „Твърде много от вас говорят за това. Харесва ми спокойствието тук, не го разваляйте!“

Виетнам като достъпна дестинация

Виетнам е обявен за най-достъпната страна за живеене в света за четвърта поредна година през 2024 г., според проучването Expat Insider 2024 на InterNations. Според Forbes 86% от емигрантите оценяват положително разходите за живот – повече от два пъти над световното средно ниво от 40%. Половината от анкетираните посочват, че разходите за живот във Виетнам са „много добри“, значително над средното за света ниво от 12%.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN