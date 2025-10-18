На 4 място по богатство: В този град има 86 000 милионери и 23 милиардери

Освен икономическата сила, привлекателността на Дубай се крие във високото качество на живот, модерните обществени услуги, целогодишното слънце и културната откритост, която привлича жителите, търсещи дългосрочна стабилност и просперитет. Бумът на богатството в Дубай се отразява и на скока в населението. Жителите на града са се увеличили повече от два пъти за 14 години, от 1,93 милиона през 2011 г. до близо 4 милиона към август 2025 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN