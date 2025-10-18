На 4 място по богатство: В този град има 86 000 милионери и 23 милиардери

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Дубай е класиран на четвъртото място в класацията на най-богатите градове в региона на Европа, Близкия изток и Африка (EMEA), следван само от Лондон, Париж и Милано, като инвестиционното му богатство се е увеличило със 110% през последното десетилетие.
Възходът на града затвърждава позицията му сред петте най-бързо развиващи се центъра за богатство в света, както и като глобален център за бизнес, финанси и луксозен живот.
Според ново проучване на Henley & Partners' New World Wealth, Stewards Investment Capital и MCP, Дубай вече е дом на 23 милиардери и повече от 86 000 милионери. Общото инвестиционно богатство, държано в емирството, се оценява на 1,1 трилиона долара, което го поставя здраво редом до водещите световни финансови столици.
Лондон оглави списъка на милионерите в региона на Европа, Близкия изток и Африка с 212 000, следван от Париж със 163 000 и Милано със 121 000. Скокът на Дубай на четвърто място отразява безпрецедентно десетилетие на експанзия, което би могло да го направи конкурентен или надминаващ много традиционни западни центрове на богатство до 2040 г., ако настоящите тенденции на растеж се запазят.
Експертите отдават представянето на Дубай на силно диверсифицираната му икономика, която обхваща финанси, недвижими имоти, технологии, здравеопазване, търговия на дребно, медии, енергетика и туризъм, за разлика от други центрове на богатство в Близкия изток, които са по-зависими от един-единствен сектор.
Безданъчната среда на емирството, политическата стабилност и инфраструктурата от световна класа го превърнаха в едно от осемте признати убежища за богати в света, привличайки инвеститори, професионалисти и семейства от цял свят.
Освен икономическата сила, привлекателността на Дубай се крие във високото качество на живот, модерните обществени услуги, целогодишното слънце и културната откритост, която привлича жителите, търсещи дългосрочна стабилност и просперитет. Бумът на богатството в Дубай се отразява и на скока в населението. Жителите на града са се увеличили повече от два пъти за 14 години, от 1,93 милиона през 2011 г. до близо 4 милиона към август 2025 г.
