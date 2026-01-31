Тези кораби от Втората световна война са извадени от Дунав

Корабите са част от голяма немска флотилия

През август 2022 г. ниските нива на Дунав, причинени от една от най-сериозните суши в Европа през последните години, разкриха останките на десетки германски военни кораби край сръбския град Прахово. Плавателните съдове са потопени по време на Втората световна война и дълго време са останали скрити под водата.

Корабите са част от голяма немска флотилия, умишлено потопена през 1944 г. при отстъплението на германските сили от настъпващата Червена армия, предаде Reuters. С времето тези останки се превръщат в постоянен елемент от този участък на Дунав.

Сушата през лятото на 2022 г., която учените свързват с климатичните промени, доведе до появата на над 20 корабни останки на повърхността в района на Прахово. Част от тях все още са съдържали боеприпаси и взривни вещества.

„Германската флотилия е оставила след себе си голяма екологична катастрофа, която застрашава нас, хората от Прахово“, казва Велимир Трайилович – местен жител и автор на книга, посветена на потъналите германски кораби.

Опасността не засяга единствено корабоплаването. „Рискът е и за хората, които работят по реката, включително и от румънската страна“, допълва Трайилович.

През същия период ниските води и високите температури затрудниха речния транспорт и в други части на Европа. В Сърбия бяха предприети действия за поддържане на плавателните канали, включително драгиране в отделни участъци на Дунав.

