BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1919 BGN
Петрол
68.38 $/барел
Bitcoin
$84,007.2
Последвайте ни
1 USD
1.1919 BGN
Петрол
68.38 $/барел
Bitcoin
$84,007.2
Свят Тези кораби от Втората световна война са извадени от Дунав

Тези кораби от Втората световна война са извадени от Дунав

Свят

bTV Бизнес екип

Корабите са част от голяма немска флотилия

През август 2022 г. ниските нива на Дунав, причинени от една от най-сериозните суши в Европа през последните години, разкриха останките на десетки германски военни кораби край сръбския град Прахово. Плавателните съдове са потопени по време на Втората световна война и дълго време са останали скрити под водата.

Корабите са част от голяма немска флотилия, умишлено потопена през 1944 г. при отстъплението на германските сили от настъпващата Червена армия, предаде Reuters. С времето тези останки се превръщат в постоянен елемент от този участък на Дунав.

Българката, която продаде бизнеса си за 80 млн. долара, застава начело на компания за 245 млн. долара

Сушата през лятото на 2022 г., която учените свързват с климатичните промени, доведе до появата на над 20 корабни останки на повърхността в района на Прахово. Част от тях все още са съдържали боеприпаси и взривни вещества.

„Германската флотилия е оставила след себе си голяма екологична катастрофа, която застрашава нас, хората от Прахово“, казва Велимир Трайилович – местен жител и автор на книга, посветена на потъналите германски кораби.

Как да се храним качествено с малко пари: стратегията на Дерйа Хюсеин

Опасността не засяга единствено корабоплаването. „Рискът е и за хората, които работят по реката, включително и от румънската страна“, допълва Трайилович.

През същия период ниските води и високите температури затрудниха речния транспорт и в други части на Европа. В Сърбия бяха предприети действия за поддържане на плавателните канали, включително драгиране в отделни участъци на Дунав.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата