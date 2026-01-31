Българското село с каменния "Титаник"

Ето кое е това село

В подножието на Гюмюрджинския снежник, близо до южната ни граница, лежи селото Царино. Това е място, което десетилетия изглежда застинало във времето. Рушащи се каменни къщи, тишина, нарушавана само от вятъра, и усещане за забравеност. Но сред тази разруха се издига необичаен символ на нов живот – масивен каменен кораб с котва и надпис „Titanic“.

Символът е дело на Иво Каменов, един от двамата последни постоянни жители на Царино, пише БНР.

Нов живот от Нидерланзия

Снимка: Facebook

Царино започва да запустява още през 2000-та година поради липса на поминък и слаба инфраструктура. През последното десетилетие обаче селото започва да привлича нови обитатели – предимно нидерландски художници и творци от Амстердамската академия за изкуства. Те купуват изоставени къщи и ги превръщат в уютни домове, а заедно с това съживяват и общностния живот.

В селото вече има над десет чужденци, които активно участват в културните и социални инициативи. Те са построили беседка с открита кухня, която служи за събирания, празненства и художествени пленери – своеобразен културен хъб за селото.

Титаникът, който не потъва

Каменният „Титаник“ е символ на надеждата и възраждането на селото. Докато легендарният кораб потъва в океана, този каменен кораб е призван да изведе Царино към нов живот. Според местните жители чужденците са привлечени от девствената природа, спокойствието и автентичната атмосфера на района, а техният принос вдъхва нова енергия на селото.

С помощта на художниците и местните ентусиасти, Царино започва да се връща на картата като място, където историята, изкуството и природата се срещат, а каменният Титаник стои като символ на съживлението и новите надежди.