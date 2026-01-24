Този европейски град допуска жители от цял свят без виза и разрешение за престой

Какво трябва да знаят пътуващите?

Свалбард е част от Кралство Норвегия, но за архипелага не важат всички закони, които се прилагат на континенталната територия на страната. Той не е включен нито в Шенгенското сътрудничество, нито в Споразумението за ЕИП, като съществува изискване всеки, който живее или пътува до Свалбард, да може сам да се издържа. Северната конвенция за социално осигуряване се прилага и там, макар че конкретните ѝ разпоредби може да се различават от тези в континентална Норвегия.

Снимка: Getty Images/iStock

Какво трябва да знаят пътуващите?

Норвежкият имиграционен закон не се прилага на Свалбард, който има специален международноправен статут съгласно Договора за Свалбард. Това означава, че гражданите на всички държави, подписали договора, имат равни права за достъп и пребиваване на архипелага. Не се изискват виза, разрешение за работа или пребиваване, но при пътуване през континентална Норвегия е необходима шенгенска виза. Всички пътуващи до и от Свалбард трябва да удостоверят самоличността си с паспорт, а гражданите на Шенген и скандинавските държави могат да използват и национални лични карти, предават от Nordic Co-operation.

Има ли изисквания, ако се преместите да живеете там?

Преди преместване в Свалбард се препоръчва да имате осигурена работа или място в образователна програма, тъй като е задължително да разполагате с достатъчно средства за издръжка. Това изискване важи както за чужденци, така и за норвежки граждани.

Всеки, който планира да живее там, трябва да се регистрира в Регистъра на населението в рамките на осем дни след пристигането си и да уведоми данъчната служба при престой от поне шест месеца, при вътрешно преместване на архипелага или при напускане. Регистрацията дава определени права, свързани с лов, риболов, огнестрелни оръжия, алкохолни карти и здравни услуги, но не означава, че лицето се счита за жител на Норвегия.

Снимка: iStock

Лицата, които живеят или планират да живеят на Свалбард, трябва да са запознати със специфичните правила и задължения. Губернаторът на Свалбард (Sysselmesteren) има право да откаже пребиваване на хора, които не отговарят на изискването за самостоятелна издръжка, независимо от гражданството им. Норвежкият закон за социално подпомагане не се прилага на архипелага, поради което жителите нямат право на финансова или практическа помощ за живот, жилище или специални нужди, свързани със заболяване, увреждане или възраст.

За да получавате обезщетения от Норвежката администрация по труда и социалното осигуряване (NAV) на Свалбард, е необходимо да сте член на Норвежката национална осигурителна схема. Работещите за норвежки работодател автоматично стават членове, но членството се прекратява един месец след края на трудовия договор. Чуждестранните граждани, приети в болница на Свалбард, трябва да представят паспорт и здравноосигурителна карта, а при липса на такава – да имат застраховка или да покрият разходите сами. Пребиваването на Свалбард, дори и за дълъг период, не дава право на разрешение за пребиваване в континентална Норвегия.

