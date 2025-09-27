1 USD
Свят 2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете

2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете

bTV Бизнес екип

Тази зима е най-добрият шанс да видите Aurora Borealis до 2037 г.

Мнозина смятат, че наблюдението на Северното сияние е преживяване, което се случва веднъж в живота. Тази година Aurora Borealis стана видимо чак до Южна Англия, но обикновено можете да го зърнете само ако се отправите към много студено и северно място.

Но ако сте си мислили, че това е добра година за астронома-любител, просто изчакайте 2026 г. Наближаваме това, което е известно като „слънчев максимум“, което се случва веднъж на всеки 11 години и означава, че слънцето е на път да стане супер енергично. Северното сияние е резултат от заредени частици от слънцето, удрящи земната повърхност, така че по време на периоди на висока активност те стават по-видими.

Този период ще продължи до следващия март, така че тази зима е най-добрият шанс да видите Aurora до 2037 г. Ето няколко идеи къде да отидете на лов за блестящо небе.

Как да гледате Северното сияние от стъклено иглу в Лапландия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-добрите места на Земята за наблюдение на Северното сияние

Скандинавските страни, включително Исландия, Швеция, Норвегия и Финландия, виждат светлините повече от 200 нощи в годината, според Travel Republic.

В Исландия, Националният парк Тингвелир, точно до Рейкявик, се радва на тъмно небе, докато ледниковата лагуна Йокулсарлон предлага доста зрелищен фон за танцуващите светлини.

В Швеция, колкото по-на север сте, толкова по-добре - Национален парк Абиско е известно място за наблюдение на светлините в страната.

Финландия е чудесен избор, ако искате да превърнете пътуването си до Северното сияние в по-дълга почивка. Лапландия през зимата означава семейни дни с Дядо Коледа и неговите елени, както и вечери, взиращи се в звездното небе. Като алтернатива, можете да се отправите към Оулу, европейски град на културата за 2026 г. и място, където Aurora Borealis е често срещано явление.

Норвегия е известна като едно от най-добрите места в света за наблюдение на светлините. Места като Тромсьо и Свалбард предлагат пълноценни преживявания, свързани с полярното сияние, включително иглута със стъклени покриви, в които да отседнете, екскурзии до места за наблюдение и уникално кратки дни. В разгара на зимата Свалбард на практика не вижда дневна светлина, което означава, че можете да видите светлините почти по всяко време.

Защо във Финландия няма нито един бездомник?

Друг чудесен вариант в Норвегия е Рейне, малко рибарско градче, наскоро обявено за третото най-красиво село в света от Forbes.

Що се отнася до Северна Америка, някои части на Северозападните територии на Канада виждат 240 нощи активност годишно – според Travel Republic, „Юкон и Нунавут също предлагат едни от най-постоянните наблюдения на полярно сияние в Северна Америка. Обширното, тъмно небе и минималното светлинно замърсяване правят тези региони идеални за фотография“.

Можете също да изберете круиз. От лодка почти цялото светлинно замърсяване е елиминирано, което означава, че дори можете да видите светлините от балкона на стаята си – върховен комфорт.

Какво представлява северното сияние?

Това, което виждаме като Северно сияние, всъщност е сложна химическа реакция, протичаща на повърхността на земната атмосфера. Казано по-просто, когато слънчевите частици се приближат до Земята и ударят молекулите във въздуха ни, те се движат с милиони мили в час. Това взаимодействие кара частиците да изглеждат сякаш светят в различни цветове от хиляди мили надолу – така ги виждаме тук долу.

