Трите най-добри места в Европа, където да видите зимното слънцестоене

Зимното слънцестоене се случва, когато Северният полюс достига максималния си наклон спрямо Слънцето

Зимното слънцестоене настъпва на 21 декември и е денят с най-кратка дневна светлина и най-дългата нощ в годината. Макар Коледа да е само след няколко дни, тя не е единственият значим зимен празник. Още от зората на човешката история различни култури по света са отбелязвали именно този момент от годишния цикъл, предава Еuronews.

В северното полукълбо зимното слънцестоене се случва, когато Северният полюс достига максималния си наклон спрямо Слънцето. Самото наименование произлиза от латинската дума sōlstitium, която означава „слънцето стои неподвижно“. За древните общества, силно зависими от сезоните, този ден е бележел началото на суровата зима, но и символичното „прераждане“ на слънцето, тъй като дните постепенно започват да нарастват.

През вековете най-тъмният период от годината е бил време за празници и пиршества – от римските Сатурналии до скандинавския Юл. Някои цивилизации обаче са отдавали особено значение именно на самото слънцестоене и са оставили след себе си впечатляващи паметници, свързани с астрономията и култовите практики.

Едно от най-емблематичните места е Нюгрейндж в Ирландия – свещено неолитно съоръжение, изградено около 3200 г. пр.н.е. Огромната могила, разположена върху площ от около един акър, е една от най-старите астрономически ориентирани структури в света. Всяка година по време на зимното слънцестоене слънчев лъч прониква в гробницата и осветява вътрешната камера за около 17 минути при изгрев. С течение на хилядолетията мястото се вплита в ирландската митология като дом на бога на любовта Оенгус.

Друго прочуто място е Стоунхендж във Великобритания – монументален каменен кръг, чието предназначение дълго е било обект на спекулации. Днес археолозите смятат, че той е служел като религиозен и лечебен център, както и като своеобразен слънчев календар, ориентиран към изгрева на лятното и залеза на зимното слънцестоене. Археологически находки показват, че през декември и януари там са се провеждали празненства, свързани със слънцестоенето. И до днес хора от цял свят се събират, за да отбележат този ден, като входът е свободен, макар и с ограничен достъп.

В Скандинавия традициите около слънцестоенето са се преплели с празника на Света Лусия, който се отбелязва на 13 декември – датата на слънцестоенето по стария юлиански календар. В Швеция, Норвегия и шведскоговорящите райони на Финландия този фестивал на светлината поставя началото на коледния сезон. Църквите се изпълват с шествия на млади жени в бели одежди със свещи на главите, а празникът съчетава християнски и езически елементи, включително традиционни лакомства като джинджифилови сладки и шафранови кифлички.

