Един от най-големите градове щеше да потъне, но нещо невидимо го държи на повърхността

Вижте кой е градът

От бреговете на Калифорния до бреговете на Яндзъ, инженерите опитват нещо, което звучи почти нелогично. Вместо просто да извличат петрол, газ и вода от земята, те изпомпват водата обратно, за да забавят потъването на цели градове, пише N1.

На места като Лонг Бийч и Шанхай, един от най-големите градове в света, внимателно управляваните инжекции с течности са помогнали за намаляване на слягането на земята от двуцифрено число до само няколко сантиметра годишно, печелейки ценно време, тъй като моретата продължават да се покачват.

Когато земята под града започне да се срутва

Снимка: SMG

Повечето хора първо забелязват свличането на земята с малки смущения. Врата, която вече не се затваря правилно. Пукнатина, разпространяваща се по стената на любимо кафене. Наводнена улица, която изглежда малко по-дълбока всеки дъждовен сезон.

В Мексико Сити тези малки знаци крият много по-голяма история. Части от метрополиса са потънали с повече от 7,5 метра през последния век, а някои квартали все още потъват с до 40 до 50 сантиметра годишно поради интензивното изпомпване на подпочвени води от дълбоки слоеве глина и пясък. Проучване, публикувано в списанието „ Land Sinsidence and its Mitigation“, показва, че голяма част от това уплътняване е необратимо, което означава, че загубената надморска височина е изчезнала завинаги.

Това е кошмар за всеки ниско разположен град, който се справя с по-силни бури и по-високи приливи. Когато почвата е твърде уплътнена, остава много малко за спасяване.

Подземна „гъба“, която държи всичко

Геолозите често сравняват недрата на почвата с много твърда гъба. Течности като подпочвени води или петрол не се задържат в големи празни пещери. Вместо това, те заемат микроскопични пори между зърна пясък, тиня и глина.

Докато тези пори са запълнени и под налягане, част от теглото на сградите, пътищата и почвата се носи от течността. Когато изпомпваме течността по-бързо, отколкото природата може да я възстанови, налягането в порите спада, по-голямата част от натоварването се прехвърля върху зърнения скелет и гъбата се компресира. Повърхността се утаява.

„Нещо невидимо“ държи Шанхай над водата

Снимка: SMG

Шанхай е страдал от сериозно слягане на земята заради десетилетия активно изпомпване на подземни води - до 17 см годишно през 50-те и 60-те години. По-късно властите намаляват изпомпването, насочват го към по-дълбоки водоносни слоеве и започват да връщат пречистена речна вода обратно под земята. Благодарение на това слягането спада до около 1 см годишно.

Това означава, че инфраструктурата като улици, метро и защитни съоръжения продължава да потъва, но много по-бавно.

Инжектирането на вода

Вкарването на вода под земята може да забави потъването и понякога дори леко да повдигне терена. Но учените предупреждават, че почвата често е трайно уплътнена например в Мексико Сити почти няма възстановяване на височината. Затова методът се смята за спирачка, а не лек.

Защо няколко сантиметра са важни

За крайбрежните градове малка промяна във височината може да реши дали бурните вълни ще останат на брега или ще наводнят метрото и улиците.

Изкуственото „подпиране“ на земята не прави градовете вечни, но печели време за укрепване на диги, подобряване на дренажа и преместване на важна инфраструктура, преди морето и слягането да причинят по-големи щети.

Подобни решения се изследват и при други крайбрежни градове като Лонг Бийч и Венеция.

