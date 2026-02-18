Европейската страна, която изненадващо се превърна в магнит за най-горещите инвестиции

Кой инвестира?

Миналата година Франция привлече 69 милиарда долара преки чуждестранни инвестиции за изграждане на центрове за данни, значително повече от най-близкия си конкурент.

Центровете за данни заемат все по-голям дял от глобалните инвестиции в ерата на изкуствения интелект, а най-голямата дестинация за преки чуждестранни инвестиции в този сектор е, може би изненадващо, Франция, пише Forbes.

Преки и чуждестранни инвестиции

Снимка: iStock

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в световен мащаб са се увеличили с 14% миналата година, достигайки 1,6 трилиона долара, според доклад, публикуван в края на януари от Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD).

Миналата година се прогнозираше, че инвестициите в центрове за данни ще достигнат 270 милиарда долара, водени от нарастващото търсене на изкуствен интелект и цифрови услуги като облачни изчисления. През 2025 г. центровете за данни ще представляват повече от една пета от световните инвестиции в „зелени площи“, което е 1,35 трилиона долара. Инвестициите в нови центрове за данни се увеличиха със 125 милиарда долара миналата година.

Инвестициите все повече се концентрират в малък брой стратегически и капиталоемки сектори, предимно центрове за данни, но също и полупроводници. Стойността на новите проекти за производство на чипове се е увеличила с 35 процента през 2025 г.

Най-много пари за Франция

Снимка: iStock

Според данни на ООН, Франция е привлякла 69 милиарда долара (58 милиарда евро) преки чуждестранни инвестиции в центрове за данни миналата година, което представлява една четвърт от всички инвестиции. Това я поставя доста пред САЩ, които са привлекли 29 милиарда долара, и Южна Корея, която е привлякла 21 милиарда долара.

Заслужава да се отбележи, че САЩ имат най-много центрове за данни в света. Според Statista, през ноември миналата година в страната е имало 4165 такива, докато Франция е на пето място с 321 центъра, след Обединеното кралство (499), Германия (487) и Китай (381).

Ключовото предимство на Франция при изграждането на нови центрове за данни, които са енергоемки съоръжения, е предимно нейният енергиен микс. Втората по големина икономика в Европа генерира между 65 и 70 процента от електроенергията си от ядрена енергия, която е безвъглеродна и, за разлика от възобновяемите енергийни източници, стабилна. Това означава, че може да осигурява захранване на центровете за данни 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Тези съоръжения трябва да работят непрекъснато и едновременно с това да охлаждат хардуера по всяко време, което изисква големи количества енергия.

Франция има национална стратегия за изкуствен интелект, а финансовите ѝ регулации предлагат на компаниите данъчни облекчения в определени зони за свободна търговия и индустриални зони. Страната разполага и с по-широка технологична екосистема, която реално ще използва капацитета на местните центрове за данни. Например, Париж е дом на Mistral AI, френски и европейски стартъп за изкуствен интелект, който се конкурира с по-големи американски компании като OpenAI и Anthropic.

Кой инвестира?

Снимка: iStock

Най-големите инвеститори в инфраструктура на центрове за данни са американски технологични гиганти като Amazon, Microsoft, Oracle и Meta Platforms, които през последните години бързо инвестират в нови центрове за данни в Съединените щати и в цяла Европа - но инвестициите им в Съединените щати не се считат за чуждестранни, а за преки вътрешни инвестиции.

Франция обяви няколко нашумели инвестиции в центрове за данни през февруари миналата година, когато президентът Еманюел Макрон беше домакин на среща на върха за изкуствен интелект в Париж. Сред тях инвестиционната фирма Brookfield Asset Management обяви инвестиция от 20 милиарда евро в инфраструктура с изкуствен интелект във Франция, като 15 милиарда евро са предназначени за изграждане на центрове за данни. Обединените арабски емирства обявиха изграждането на най-големия център за данни в Европа с капацитет един гигават и инвестиция от 30-50 милиарда евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN