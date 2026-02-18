Паркирането в любима дестинация на българите вече струва колкото наем на жилище

Експерти подчертават необходимостта от таван на цените за частните паркинги

Недостигът на паркоместа и неконтролираното развитие на частните паркинги в Истанбул водят до рекордно покачване на цените за паркиране. Почасовите тарифи вече достигат стотици турски лири, а месечните абонаменти се изравняват с наемите на жилища, съобщават турските медии, цитира БТА.

Снимка: bTV

Според „Хюриет дейли нюз“, след увеличението на цените на общинските паркинги от 1 януари, таксата за паркиране там вече е 200 турски лири (около 4 евро) на час. В същото време частните оператори искат между 400 и 800 лири (8–16 евро) на час за леки автомобили. В централния квартал Лалели, близо до пазара „Капалъ чаршъ“, месечният абонамент за лек автомобил достига 29 000 лири (560 евро), а за бусове – 40 000 лири (770 евро). В някои от най-скъпите райони на града цените на месечните абонаменти достигат дори 50 000 лири (около 960 евро).

Според турския вестник „Оксижен“, средната цена за паркиране в частни паркинги в Истанбул вече е около 20 000 лири (390 евро) на месец. В райони като Шишли, Бешикташ и Кадъкьой шофьорите плащат до 10 000 лири (190 евро) на месец само за запазено място. „Тюркийе тудей“ изчислява, че ако се вземат предвид стандартните размери на паркоместата в града (12,5 кв. м), месечният абонамент излиза около 1600 лири (30 евро) на квадратен метър, което прави цената още по-шокираща.

На фона на този ръст председателят на една от потребителските конфедерации, Айдън Агаоглу, подчертава в интервю за телевизия Хабертюрк необходимостта от таван на цените за частните паркинги. Той призова шофьорите да подават жалби към общините и напомни, че турското министерство на търговията има правомощия да разследва прекомерното ценообразуване и да санкционира операторите, които не могат ясно да обосноват таксите си. Агаоглу призова за активна гражданска позиция, за да се ограничи ръстът на цените и да се осигури справедливо паркиране в мегаполиса.

