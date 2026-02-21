Този гръцки остров е застрашен от свръхзастрояване

Според машинен инженер, хората искат островът им да се развива, но трябва да е умерено и разумно

Експерти предупреждават, че продължаващото крайбрежно строителство може да нанесе трайни щети на уникалния вулканичен терен на остров Милос. Саракинико е световноизвестно геоложко чудо, известно със своя луноподобен пейзаж, който се счита за изключителен в глобален мащаб, предава Еuronews.

Европейският съюз по геонауки подчертава спешната необходимост от правна защита, за да се опазят крехките вулканични образувания от пепел и пясъчници, както от ерозия, така и от натиска на масовия туризъм.

Снимка: Getty Images / iStock

Въпреки това, липсата на такава защита доведе миналата година до одобрението на проект за петзвезден хотел, който причини необратими щети на този уникален пейзаж. Жителите на Милос реагираха остро и в крайна сметка правителството отмени разрешението. Строителството на други хотели обаче продължава в различни части на острова, като бреговата линия се разрушава в момента.

„Ако се запази нископлътното строителство, така че да няма огромни хотелски комплекси, може да се постигне развитие“, казва Йоргос Константинидис, машинен инженер. „Хората искат островът им да се развива, но трябва да е умерено и разумно. Няма нужда Милос да се превърне в Санторини за пет години.“

Някои смятат, че прекомерното застрояване има отрицателни последствия, но създава работни места за местните жители. Манолис Псатас, машинен оператор в мините на Милос, посочва: „Вижте колко хора работят за изграждането на хотел „Белият бряг“. ДДС за държавата и приходи за икономиката. Когато хотелът отвори, отново ще донесе приходи и работа за местните.“

Година по-късно островът все още няма законова защита на ландшафта, което тревожи не само местните, но и засяга всеки гръцки остров. Кметът на Милос, Манолис Микелис, подчертава значението на опазването на идентичността на острова, като добавя, че инвеститори, които уважават тази идентичност, са добре дошли. Той заявява: „Островът има своя идентичност и геоложка уникалност, която го е направила известен в целия свят. Не искаме тя да се променя. Място има за нови съоръжения и инфраструктура, но уникалните характеристики трябва да останат непокътнати.“ Междувременно жители, които се противопоставят на развитието, отбелязват, че все още се издават предварителни одобрения и строителни разрешителни дори в зони, които трябва да са защитени от мрежата НАТУРА 2000.

