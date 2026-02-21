Тази европейска страна е столицата на евтината бира

Халба струва по-малко от бутилка вода

Един пренебрегван, но очарователен град предлага бира само за 1,11 паунда, а полетите от Обединеното кралство започват от едва 25 паунда.

Будапеща, столицата на Унгария, привлече над осем милиона туристи миналата година със своите исторически термални бани, оживени руин барове и впечатляваща архитектура по поречието на река Дунав. И все пак, само на 230 километра източно от туристическата гореща точка се намира вторият по големина град в Унгария, Дебрецен, който често е бил засенчван, но заслужава известно време в светлината на прожекторите, пише The Mirror.

Цената на бирата

Снимка: iStock

Разположен в северната част на Великата равнина на Унгария, Дебрецен преди това е бил класиран като „най-евтиният град в Европа за халба бира“, като освежаващата напитка струва едва 1,11 паунда. Бирата струва по-малко от бутилка вода и е пет пъти по-ниска от средната цена на халба бира в Обединеното кралство, с изключение на прекомерната цена на халба бира в Лондон.

За тези, които искат да се насладят на известния нощен живот на Унгария, няма да пропуснат пътуването си до Дебрецен, тъй като е пълен с оживени клубове и руин барове. Местните жители препоръчват на почиващите Szóda Bár, Drazsé Bár и Stay Beer Bar, докато TABU и Chicago Club са едни от местата за оживена нощна разходка.

Но градът не е известен само с евтините си напитки и оживения си нощен живот. Той предлага и фантастична градска почивка, благодарение на забележителната си архитектура, известни атракции и термални извори. В Дебрецен има много за разглеждане и възхищение, включително великолепната му жълта реформатска църква „Великата църква в Дебрецен“, историческия реформатски колеж и близката мемориална градина, както и невероятната реформатска библиотека, които си заслужават посещение.

Градът е дом и на един от най-старите музеи в Унгария, музея Дери, който представя художествени изложби в зашеметяваща необарокова сграда от 20-те години на миналия век. И не само Будапеща се гордее с термални спа центрове; Дебрецен разполага с обширния открит дневен спа център Aquaticum Strand и аквапарк, както и с хотел Aquaticum Debrecen Thermal & Wellness, който разполага с впечатляваща колекция от басейни.

