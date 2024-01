Това ще са топ местата за пътуване през 2024 г.

Ето какво показват проучвания на Tripadvisor

Миналата година беше година на бум за туристическата индустрия, 2024 г. изглежда ще бъде още по-успешна.

За да ни помогне да надникнем малко по-дълбоко в това къде ще бъдат най-добрите локации през тази година, Tripadvisor публикува своя годишен Travellers' Choice Best of the Best за 2024 г., с категории, обхващащи най-добрите хотели, дестинации, неща за правене.

И така, накъде ще се насочат хората тази година? Според Tripadvisor от предпочитаните дестинации на първо място ще е Токио, а на второ място е Сеул. Изглежда, че 2024 г. е годината на азиатските столици – оживената камбоджанска столица Пном Пен също попадна в списъка, както и Куала Лумпур.

На трето? Това е заливът Халонг, ослепително бижу в крайбрежната корона на Виетнам. Блестящите изумрудени води, осеяни с варовикови острови, са идеално място за обиколки с падълборд и каяк. Уверете се обаче, че изследвате района възможно най-устойчиво – една от най-емблематичните му атракции е изложена на риск от колапс.

Това е пълният списък на 10-те най-модерни дестинации за 2024 г. според Tripadvisor:

Токио, Япония

Сеул, Южна Корея

Залив Халонг, Виетнам

Остров Палаван, Филипините

Сапа, Виетнам

Богота, Колумбия

Патая, Тайланд

Алахуела, Коста Рика

Пном Пен, Камбоджа

Куала Лумпур, Малайзия