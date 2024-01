The Telegraph: България – на ваканция в най-нещастното място в Европа

Ето как британската медия описва почивката в България

Гурутата на данните в “Евростат” може да са обявили България за най-нещастната страна в Европа след скорошно проучване, което анализира нивата на удовлетворение от живота в целия континент, но това е само част от историята, казва The Telegraph.

Според британската медия независимо дали туристите търсят златни плажове, градове, кипящи от творчество и история, или заснежени планини, България със сигурност трябва да фигурира в списъка за „задължително посещение“ през 2024 г. Страната ни се оказва леснодостъпна дестинация, до която се стига за около три часа.

Остава само да стегнете багажа – бански за Созопол, ски за Банско или удобни обувки за разходка из улиците на София и Пловдив?

Ето как британската медия описва България:

Потопете се в историята и културата на кафе в София

Не е изненадващо (и не само защото летището добре свързано с повечето квартали), много български одисеи започват в столицата София – топ дестинацията за градска почивка.

Този динамичен град може да е станал столица едва през 1879 г., но историята му започва близо 7000 години по-рано, което го прави един от най-старите градове в Европа. Следите от миналото на София варират от неовизантийската архитектура на емблематичната катедрала "Александър Невски", чиито куполи са се превърнали в символ на града, до джамията „Баня баши“ от Османската епоха и древния археологически парк „Сердика“, който показва останките от стария римски град. Музеите, които трябва да посетите, включват Софийският исторически музей, който се помещава в бившите градски бани, и Националния археологически институт.

По отношение на по-новата история, тези, които са заинтригувани от наследството на Източния блок, от който България получи независимост през 1991 г., ще намерят много интересни неща и тук: като Националния дворец на културата, Ларгото (архитектурно трио, съставено от бившата централа на Българската комунистическа партия, Централният универсален магазин ЦУМ-София и кабинета на президента) и Музеят на социалистическото изкуство (натъпкан със статуи и произведения на изкуството от социалистическата епоха) привнасят вкус на София от комунистическата епоха.

След като сте се разходили в Градската градина или залесения парк Борисова градина, усетете съвременния привкус на София (и може би едно кафе или плодова ракия) на булевард „Витоша“, оживена пешеходна улица, осеяна с модерни бутици, кафенета и ресторанти. Популярните заведения за хранене с местни вкусове включват „Хаджидрагановите изби“ и традиционните, но същевременно креативни Cosmos. Не си тръгвайте, без да се насладите на уютната атмосфера на кафе-ресторантите Made In Home и The Little Things, казват още от медията.

Снимка: iStock

Що се отнася до историческите признания, София е изправена пред сериозна конкуренция от „по-малкия си брат“ Пловдив, който твърди, че е най-старият постоянно населен град в Европа. Разположен на около 85 мили югоизточно от столицата, той е лесно достъпен с влак от София (има и няколко директни полета от Великобритания) и беше обявен за първата в историята на България Европейска столица на културата през 2019 г.

Сърцето на Пловдив е неговият завладяващ стар град, лабиринт от калдъръмени улици, облицовани с безупречно реставрирани къщи от XIX век. Още по-стар е Античният театър на Филипополис – добре запазено свидетелство за римското минало на града, построен през I век от н. е.. който предлага панорамна гледка към околните хълмове и все още на него се поставят класически драми, танцови представления и музика.

Снимка: Ладислав Цветков

Съвременният Пловдив е изцяло град на творчество около „Капана“, оживен район, изпълнен с артистични пространства, бутикови магазини, кафенета и някои от най-впечатляващите улични изкуства в града. Домът на „Джумая джамия“ е най-зрелищното съчетание на вековно наследство, разнообразни културни влияния (резултат от множество имперски сили) и новаторски облик.

Любителите на изкуствата трябва да започнат своята обиколка в Градската художествена галерия (с места в Стария град, близо до озеленения парк „Цар Симеонова градина“ и на оживената търговска улица „Крал Александър I“), преди да открият съвременни творби в Sarieva и както български, така и международни художници в Художествена галерия „Капана“. И не е нужно да спирате, когато настъпи вечер: Arsenal of Art е прекрасно място да се насладите на една студена бира или две, заобиколени от изкуство, а често и музика на живо.