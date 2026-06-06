Това са най-евтините държави за посещение през 2026 г.

Ето и кои са в Европа

Въпреки поскъпването на туристическите услуги по света, през 2026 г. все още има дестинации, където туристите могат да прекарат пълноценна почивка с бюджет между 18 и 35 евро на ден. Най-добри възможности предлагат държавите в Югоизточна Азия, Южна Азия и части от Източна Европа, където разходите за настаняване, храна и транспорт остават значително по-ниски в сравнение със Западна Европа.

Непал - от 18 до 27 евро на ден

Непал остава сред най-достъпните туристически дестинации в света. Нощувка в къща за гости струва между 4 и 13 евро, а традиционно ястие „дал бат“ може да се намери за 2-3 евро. Местният транспорт често струва под 5 евро на ден. Страната привлича туристи с Хималаите, Катманду и популярните трекинг маршрути около Анапурна.

Виетнам - от 22 до 31 евро на ден

Виетнам продължава да бъде фаворит сред туристите с ограничен бюджет. Популярната супа „Фо“ струва около 1-2 евро, а хотелска стая може да се намери за 9-14 евро. Вътрешните автобуси и влакове също са изключително евтини. Ханой, Хой Ан и заливът Халонг са сред най-посещаваните места в страната.

Камбоджа - от 22 до 31 евро на ден

Освен че е дом на храмовия комплекс Ангкор Ват, Камбоджа остава една от най-достъпните туристически дестинации. Хостелите започват от 4 евро на вечер, а храната в местните ресторанти струва между 2 и 4 евро на хранене.

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Сред европейските държави Грузия се откроява като една от най-достъпните дестинации. Средният дневен бюджет е между 27 и 40 евро. Нощувките в Тбилиси започват от 7-12 евро, а традиционна вечеря струва между 5 и 13 евро. Общественият транспорт е сред най-евтините в Европа.

Къде е най-изгодно в Европа?

Полша - европейски градове на разумни цени

Полша е сред най-изгодните държави за градски туризъм. Краков, Варшава и Гданск предлагат богата история, модерна инфраструктура и значително по-ниски цени в сравнение със Западна Европа. Нощувките в тризвездни хотели започват от около 35 евро, а храненето в ресторант струва между 10 и 15 евро на човек.

Черна гора – луксозни гледки без луксозни разходи

Черна гора съчетава красиви адриатически плажове, планини и исторически градове като Котор и Будва. Въпреки нарастващата популярност, страната все още остава по-достъпна от съседна Хърватия. Туристите могат да планират дневен бюджет между 40 и 60 евро, като включат настаняване, храна и транспорт.

Албания - новата звезда на Балканите

Албания привлича все повече туристи благодарение на красивите си плажове по Йонийско море, които често са сравнявани с тези в Гърция, но на значително по-ниски цени. В курорти като Саранда и Ксамил туристите могат да намерят хотелски стаи за 25-40 евро на вечер, докато обяд в крайбрежен ресторант струва около 8-12 евро. Страната предлага и богато културно наследство в градове като Берат и Гирокастра.