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Свят Скритите европейски острови се превръщат в най-горещите дестинации за 2026 г.

Скритите европейски острови се превръщат в най-горещите дестинации за 2026 г.

bTV Бизнес екип

Ето кои са те

Ново проучване показва, че по-малко познатите острови по света отбелязват най-силен ръст на популярността, като три европейски дестинации попадат сред лидерите. Докато туристите търсят алтернатива на претъпканите плажни курорти, все повече внимание привличат по-спокойни и автентични острови, предава Еuronews. 

Снимка: iStock

От златните плажове на Порто Санто край Мадейра до гурме дестинацията Сирос в Гърция и впечатляващите Лофотенски острови в Норвегия, тези места се превръщат в предпочитан избор за почивка. Според Expedia онлайн търсенията за островни ваканции са се увеличили средно с 55% за година, а споменаванията им в социалните мрежи - с около 20%.

В своята класация за най-перспективните островни дестинации за 2026 г. Expedia включва 10 острова, отличаващи се с природна красота, културни забележителности, по-малко туристи и в някои случаи по-достъпни цени. Начело е карибският остров Сейнт Лусия, а три от първите пет позиции са заети от европейски острови, което показва, че не е необходимо да се пътува далеч, за да се открият едни от най-актуалните места за почивка.

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На второ място е Порто Санто в архипелага Мадейра, до който се стига с кратък полет или с ферибот от Фуншал. Макар Мадейра отдавна да е популярна алтернатива на Канарските острови, Порто Санто остава сравнително непознат. Според Expedia интересът към малкия остров, който е едва 11 километра в диаметър, е нараснал с около 85%. Посетителите могат да се насладят на деветкилометровия плаж Прая до Порто Санто, впечатляващите пясъчни дюни, естествените басейни Порто дас Салемас, както и на местни специалитети като риба охлюв с банан и маракуя и традиционния коктейл понча.

Снимка: iStock

Четвъртото място е за Сирос в Цикладите - по-спокойна алтернатива на Санторини и Миконос. Търсенията за острова са се увеличили с 60%, тъй като все повече туристи търсят автентично гръцко преживяване без големите тълпи. Столицата Ермуполи впечатлява с венециански имения, неокласическа архитектура и крайбрежни кафенета, а средновековното селище Ано Сирос, плажовете Галисас и Кини и местните специалитети като лукуми и пресни морски дарове допълват очарованието на острова.

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На пето място са Лофотенските острови в Северна Норвегия, където интересът е нараснал с 50%. Архипелагът е известен със своите драматични върхове, кристално чисти фиорди и живописни рибарски селища. През лятото посетителите могат да се насладят на полунощното слънце, а от есента до пролетта – на Северното сияние. Популярни са преходите до Райнебринген, каякът във фиордите и разходките из селата Хенингсвер и Райне.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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