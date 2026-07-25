Топ 5 балкански страни с най-добре платеното майчинство: Къде родителите получават 100% от заплатата си?

Размерът на обезщетенията варира значително

В Българя темата за майчинството отново предизвика обществени дебати и протести за искане на по-високо обезщетение през втората година. На този фон прави впечатление, че в няколко съседни балкански държави заложеният модел гарантира изплащане на пълния размер на трудовото възнаграждение.

Справка, подготвена от Българската телеграфна агенция (БТА) за условията на майчинството в балканските държави, разкрива кои страни осигуряват най-добро заплащане и финансова сигурност за новородените. На база на публикуваните от БТА данни, ви представяме ТОП 5 на най-добре платените държави за майчинство на Балканите:

1. Словения – 100% от заплатата без таван

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Словения оглавява класацията. По време на родителския отпуск и двамата родители получават 100% от възнаграждението си, като при майчинството не е въведен максимален размер на обезщетението. Това означава, че дори родителите с по-високи доходи не губят част от възнаграждението си по време на отпуска.

Отпускът по майчинство в Словения е с възможна продължителност 105 работни дни, или една календарна година. Отпускът по бащинство трае 15 календарни дни и може да бъде използван до тримесечна възраст на детето. Отпускът се удължава при раждането на близнаци с по 10 дни за всяко дете.

2. Сърбия – 100% от заплатата и щедри бонуси за деца

Сърбия осигурява 100% от средната заплата на майката през целия период на отпуска, една година за първо и второ дете и до две години за трето.

Освен това държавата предоставя сериозни финансови стимули при раждане на дете. За първо дете помощта е около 4258 евро, за второ – над 6200 евро, а за трето достига приблизително 20 500 евро, изплащани на вноски.

3. Северна Македония – пълна заплата за девет месеца

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В Северна Македония майките получават 100% от средното си брутно възнаграждение за целия период на платеното майчинство, който е девет месеца при раждане на едно дете и 15 месеца при близнаци.

След първите 45 дни след раждането неизползваната част от отпуска може да бъде прехвърлена на бащата.

4. Хърватия – пълно възнаграждение по време на майчинството

В Хърватия родителят, който ползва майчинството, получава 100% от трудовото си възнаграждение. Част от отпуска след задължителния период може да бъде използвана и от бащата.

5. Черна гора – 100% от заплатата с минимален и максимален праг

Черна гора също гарантира 100% от възнаграждението по време на платения отпуск по майчинство. Законът обаче предвижда минимален размер, равен на минималната работна заплата, както и таван – до два пъти средната месечна заплата в страната.

Къде е България?

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България е сред лидерите в Европа по продължителност на отпуска по майчинство. Докато в много държави майките се връщат на работа само няколко месеца след раждането, българската система предвижда финансова подкрепа до навършване на две години на детето. Майките в България имат право на 410 календарни дни отпуск поради бременност и раждане, от които 45 дни се ползват преди раждането. През този период се изплаща парично обезщетение в размер на 90% от среднодневния осигурителен доход за последните 24 месеца, ако майката има най-малко 12 месеца осигурителен стаж.

След изтичането на 410-те дни родителят има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст, през който се изплаща фиксирано месечно обезщетение, което понастоящем възлиза на 398,81 евро.

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