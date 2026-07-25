×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
Петрол
86.1 $/барел
Bitcoin
$64,148.4
Последвайте ни
1 USD
Петрол
86.1 $/барел
Bitcoin
$64,148.4
Свят Топ 5 балкански страни с най-добре платеното майчинство: Къде родителите получават 100% от заплатата си?

Топ 5 балкански страни с най-добре платеното майчинство: Къде родителите получават 100% от заплатата си?

bTV Бизнес екип

Размерът на обезщетенията варира значително

В Българя темата за майчинството отново предизвика обществени дебати и протести за искане на по-високо обезщетение през втората година. На този фон прави впечатление, че в няколко съседни балкански държави заложеният модел гарантира изплащане на пълния размер на трудовото възнаграждение.

Справка, подготвена от Българската телеграфна агенция (БТА) за условията на майчинството в балканските държави, разкрива кои страни осигуряват най-добро заплащане и финансова сигурност за новородените. На база на публикуваните от БТА данни, ви представяме ТОП 5 на най-добре платените държави за майчинство на Балканите:

1. Словения – 100% от заплатата без таван

Снимка: iStock

Словения оглавява класацията. По време на родителския отпуск и двамата родители получават 100% от възнаграждението си, като при майчинството не е въведен максимален размер на обезщетението. Това означава, че дори родителите с по-високи доходи не губят част от възнаграждението си по време на отпуска.

Отпускът по майчинство в Словения е с възможна продължителност 105 работни дни, или една календарна година. Отпускът по бащинство трае 15 календарни дни и може да бъде използван до тримесечна възраст на детето. Отпускът се удължава при раждането на близнаци с по 10 дни за всяко дете.

Как бъдеща майка у нас да разбере какво майчинство ще получава

2. Сърбия – 100% от заплатата и щедри бонуси за деца

Сърбия осигурява 100% от средната заплата на майката през целия период на отпуска, една година за първо и второ дете и до две години за трето.

Освен това държавата предоставя сериозни финансови стимули при раждане на дете. За първо дете помощта е около 4258 евро, за второ – над 6200 евро, а за трето достига приблизително 20 500 евро, изплащани на вноски.

3. Северна Македония – пълна заплата за девет месеца

Снимка: iStock

В Северна Македония майките получават 100% от средното си брутно възнаграждение за целия период на платеното майчинство, който е девет месеца при раждане на едно дете и 15 месеца при близнаци.

След първите 45 дни след раждането неизползваната част от отпуска може да бъде прехвърлена на бащата.

4. Хърватия – пълно възнаграждение по време на майчинството

В Хърватия родителят, който ползва майчинството, получава 100% от трудовото си възнаграждение. Част от отпуска след задължителния период може да бъде използвана и от бащата.

5. Черна гора – 100% от заплатата с минимален и максимален праг

Черна гора също гарантира 100% от възнаграждението по време на платения отпуск по майчинство. Законът обаче предвижда минимален размер, равен на минималната работна заплата, както и таван – до два пъти средната месечна заплата в страната.

Къде е България?

Снимка: iStock

България е сред лидерите в Европа по продължителност на отпуска по майчинство. Докато в много държави майките се връщат на работа само няколко месеца след раждането, българската система предвижда финансова подкрепа до навършване на две години на детето. Майките в България имат право на 410 календарни дни отпуск поради бременност и раждане, от които 45 дни се ползват преди раждането. През този период се изплаща парично обезщетение в размер на 90% от среднодневния осигурителен доход за последните 24 месеца, ако майката има най-малко 12 месеца осигурителен стаж.

След изтичането на 410-те дни родителят има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст, през който се изплаща фиксирано месечно обезщетение, което понастоящем възлиза на 398,81 евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Той посети 14 гръцки острова, но винаги се връща само на един
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как българска платформа направи колективното инвестиране в имоти възможно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата