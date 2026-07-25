Нова туристическа пътека с дължина 3500 км пресича шест европейски страни

Любителите на планинските преходи вече могат да поемат по един от най-дългите туристически маршрути в Европа. Новата пътека Wolf Trail е с дължина близо 3500 километра и преминава през Полша, Германия, Швейцария, Австрия, Словения и Италия, предлагайки впечатляващи гледки към Алпите, Доломитите и Адриатическото крайбрежие.

Маршрутът започва от полския град Хел на Балтийско море и завършва в италианския Триест на брега на Адриатическо море. За да бъде изминат, са необходими между четири и шест месеца, което го превръща в едно от най-големите предизвикателства за любителите на дългите пешеходни преходи, пише Euronews.

Почти девет изкачвания на Еверест

Освен че трябва да бъдат изминати 3494 километра, туристите ще преодолеят и 78 400 метра положителна денивелация - натоварване, сравнимо с изкачването на връх Еверест близо девет пъти.

Поради тази причина изборът на сезон е от ключово значение. През периода от октомври до март силните снеговалежи и зимните бури в Алпите могат да направят преминаването по отделни участъци невъзможно.

От Балтийско море до Адриатика

Първият етап представлява 428-километров преход по полското Балтийско крайбрежие - от Хел до Швиноуйшче.

След това маршрутът навлиза в Германия и Швейцария. Най-дългият участък - близо 1930 километра - преминава през исторически градове, сред които Росток, и продължава към австрийската граница.

Следва 392-километров преход през Алгойските Алпи до Инсбрук - петия по големина град в Австрия.

Последният етап отвежда туристите по емблематичния маршрут Via Alpina, през италианските Доломити и Национален парк „Триглав“ в Словения, преди финалът да бъде поставен в Триест с гледка към Адриатическо море.

Създаден за любителите на дългите преходи

Въпреки мащабите си, маршрутът е разработен така, че да бъде достъпен за добре подготвени туристи. Безопасността му е проверена от канадският експерт по дълги преходи Лорън Рьорик, която потвърждава, че трасето е добре маркирано и рискът от изгубване е минимален.

Инициативата е на производителя на туристическа екипировка Jack Wolfskin, който популяризира т.нар. thru-hiking - изминаване на много дълъг маршрут без прекъсване, като туристите се снабдяват с храна и провизии във всяко населено място по пътя.

Нощувки без риск от глоби

Тъй като в много европейски държави, особено в Германия, дивото къмпингуване е силно ограничено и може да доведе до сериозни санкции, маршрутът е изграден така, че да преминава през официално разрешени места за нощувка.

По трасето туристите могат да използват къмпинги, планински хижи и места за настаняване в близките населени места.

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