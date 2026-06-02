Това е едно от най-недооценените места за бягство в Европа

Едноседмичен престой за двама в добър хотел струва около 600 евро - ето какви са другите разходи

С евтини полети, средновековна атмосфера, впечатляващи гледки към Адриатическо море и изненадващо достъпни цени, Котор постепенно се утвърждава като една от най-изгодните летни дестинации в Европа. Според класация на финтех компанията Zable, Черна гора е сред най-добрите бюджетни дестинации за това лято благодарение на ниските разходи за пътуване и престой, както и на богатия избор от забележителности.

Пътуването до Котор е сравнително достъпно. Самолетните билети от големи европейски градове струват средно около 91 евро, а седмица настаняване през активния летен сезон излиза приблизително 975 евро. Туристическата такса е около 4,60 евро на човек за целия престой, а според данните на Zable пълна кошница с хранителни продукти струва средно около 36,50 евро. Освен изгодните цени, градът предлага близо 200 високо оценени туристически атракции, сред които Старият град на Котор, включен в списъка на ЮНЕСКО, с неговите калдъръмени улички, исторически сгради и впечатляващи крайбрежни гледки, предава Еuronews.

Сред най-популярните забележителности е Старият град с неговите тесни каменни улици, средновековни църкви и оживени площади. Там се намира и Морският музей, който представя богатата мореплавателна история на региона. Посетителите могат да изкачат над 1300 стъпала до крепостта Сан Джовани, откъдето се разкриват впечатляващи панорами към Которския залив, особено по залез слънце. Друга популярна атракция е въжената линия на Котор, която за 11 минути отвежда туристите от морското равнище до планината Ловчен, откривайки невероятни гледки към залива Бока Которска и Адриатическото крайбрежие.

Кулинарната сцена в Котор също впечатлява със своето разнообразие и достъпни цени. Проучването на Zable показва, че хранене в бюджетен ресторант, заедно с наливна бира и безалкохолна напитка, струва малко над 15 евро. Морските дарове са сред основните специалитети, като често в менюто присъстват калмари на скара, черно ризото, салата от октопод и прясна адриатическа риба. Сред местните деликатеси се открояват мидите по бузара, прочутият Негушки пршут, различни сирена и традиционният бюрек. За любителите на виното добър избор е белият сорт Крстач, а кремпитата остава един от най-популярните десерти в региона.

Що се отнася до настаняването, повечето туристи избират Стария град или крайбрежните райони около залива. Бутикови хотели, разположени в реставрирани каменни дворци и исторически сгради, предлагат уют и красиви гледки към морето или старинните покриви на града. За по-спокойна атмосфера много посетители предпочитат Пераст или Доброта, а любителите на лукса се насочват към Порто Монтенегро в Тиват. Според проверка на Euronews Travel, едноседмичен престой в края на юни за двама души в добре оценен хотел в Стария град може да струва около 600 евро. Най-удобният достъп до Котор е през летище Тиват, разположено само на около 15 минути с автомобил, докато летище Дубровник също е популярна алтернатива за туристите, пристигащи в региона.