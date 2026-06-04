Таен частен остров се продава за 405 000 евро

Природата на острова е толкова ценна, че той попада в границите на първия геопарк на ЮНЕСКО в страната

Мулаграх е таен частен остров в Шотландия, който се продава за 405 000 евро. Разположен сред отдалечените Летни острови в страната, той предоставя рядката възможност за притежание на убежище извън мрежата в една от най-впечатляващите природни местности на страната. За онези, които свързват бягството от ежедневието с изключен телефон, тишина вместо трафик и цял остров само за себе си, край дивото северозападно крайбрежие на Шотландия се появява изключителна възможност, предава Еuronews.

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Мястото представлява скалист терен с площ от 88 акра в отдалечените Съмър Айлс. Имотът ще бъде предложен на търг на 9 юни. Островът е дом на разнообразна дива природа и впечатлява със своята изолираност. Мулаграх е най-северният остров в архипелага Летни острови в далечния северозапад на Шотландия и остава почти недокоснат от масовия туризъм. До него може да се стигне единствено с лодка от Улапул или Олд Дорни на континента, а за по-заможните посетители е възможен и достъп с хеликоптер.

Природата на острова е толкова ценна, че той попада в границите на първия геопарк на ЮНЕСКО в Шотландия. На площ от 88,7 акра се редуват плажове, скали, пещери и заливи, а през пролетта и лятото теренът се покрива с треви и диви цветя. В околните води могат да бъдат забелязани тюлени, делфини, видри и сиви гъски, а при късмет – дори редки малки китове.

Когато настъпи време за подслон от непредсказуемото шотландско време, на острова има добре оборудвана хижа. Макар и компактна, дървената постройка с покрив от пирен разполага с прозорци от пода до тавана, които разкриват впечатляващи гледки към околния пейзаж. В нея има кухня и трапезария, две разтегателни легла и печка на дърва.

Хижата е оборудвана още със слънчеви панели за електричество, външна компостираща тоалетна и система за събиране на дъждовна вода, въпреки че питейната вода трябва да бъде осигурявана от бутилки. Според агенцията за недвижими имоти Savills имотът се продава с цялото налично обзавеждане и оборудване, което го прави готов както за нощувки, така и за по-продължителен престой.