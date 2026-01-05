BGN → EUR
Свят Цените на петрола паднаха след военната операция на САЩ срещу Венецуела

Цените на петрола паднаха след военната операция на САЩ срещу Венецуела

Свят

bTV Бизнес екип

Навлизането на повече венецуелски петрол би засилило опасенията за свръхпредлагане

Цените на петрола се понижиха на 5 януари, след като американска военна операция доведе до залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, чиято страна разполага с най-големите доказани запаси от суров петрол в света, предаде АФП.

Навлизането на по-големи обеми венецуелски петрол на пазара би засилило опасенията за свръхпредлагане и би оказало допълнителен натиск върху цените, които вече се понижават през последните месеци.

В сутрешната търговия в Азия сортът Брент поевтиня с 0,21 на сто до 60,62 долара за барел, а американският лек суров петрол West Texas Intermediate загуби 0,35% до 57,12 долара за барел, като и двата контракта се отдръпнаха от по-ранните си по-ниски нива.

След като САЩ превземат Венецуела: Цената на златото поскъпва

Американски сили атакуваха Каракас в ранните часове на 3 януари, като бомбардираха военни цели и изведоха Мадуро и съпругата му, за да бъдат изправени пред федерални обвинения за наркотрафик в Ню Йорк.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати вече ще „управляват“ Венецуела и ще изпратят американски компании, които да възстановят силно занемарената й петролна инфраструктура.

След години на недостатъчни инвестиции и санкции Венецуела в момента добива около един милион барела петрол дневно — рязък спад спрямо приблизително 3,5 милиона барела дневно през 1999 г.

Анализатори обаче посочват, че наред с останалите сериозни въпроси около бъдещето на страната, значително увеличаване на петролните й добиви няма да бъде нито лесно, нито бързо, пише БГНЕС.

БОТАШ с почти 45 млрд. лири загуба и одитни нарушения, установени в доклад

„Всяко възстановяване на производството би изисквало значителни инвестиции предвид разпадащата се инфраструктура, резултат от години на лошо управление и недофинансиране“, заяви анализаторът на UBS Джовани Стауново.

Инвестициите към момента също не изглеждат привлекателни: цените на петрола са под натиск заради глобалния излишък на предлагане и се понижиха през 2025 г., въпреки сериозните фактори за растеж на търсенето, като митническата война на Тръмп и продължаващия конфликт в Украйна.

