Все повече българи използват мобилно банкиране

58% от пълнолетните българи ползват мобилно банково приложение

Ръст в използването на мобилно банкиране от българите отчита национално представително проучване на „Алфа Рисърч“, проведено по поръчка на „БОРИКА“ АД в периода 20 - 31 януари тази година, съобщават от оператора.

Според данните в началото на 2026 г. 58 процента от пълнолетните българи ползват мобилно банково приложение. Това са около 3 130 000 души, от които активно ползващите са 2 200 000, а за 18 месеца пазарът е нараснал с над 430 000 нови потребители.

Проучването показва също, че blink е масово разпознаваем бранд, свързан с незабавните плащания - 45 процента от пълнолетните българи го познават.

Според данните информираните какво представлява услугата blink P2P - незабавни плащания по мобилен номер, са се удвоили за период от седем месеца (юли 2024 - февруари 2025 г.). Посочва се, че това е пряк ефект от добавянето на нови банки партньори, нови услуги в портфолиото на услугата и национални кампании за популяризирането им. Данните показват и ръст на потребителите на услугата - активните потребители на blink P2P - тези, които нареждат и получават преводи по мобилен номер, са нараснали от 12 процента през юли 2024 г. на 22 процента през януари 2026 г. Ако в предишен период активните потребители на blink са били концентрирани в столицата и областните градове, то през 2025-2026 г. услугата се ползва и от жители на по-малки населени места. Резултатите показват още, че 70 процента от потребителите на мобилно банкиране вече познават поне една услуга от екосистемата blink.

По данни на „БОРИКА“ АД за 2025 г. най-динамичният сегмент от всички банкови плащания са незабавните преводи, предаде БТА. Те отбелязват ръст от 69 процента и достигат 38,3 млн. броя, а стойността им нараства с 87 процента и достига 35,3 млрд. евро. Данните показват, че незабавните преводи вече не са нишова услуга - потребителите ги възприемат като ежедневна необходимост, отбелязват от оператора. По данни на „Национална картова и платежна схема“ чрез услугата незабавни blink P2P преводи по мобилен номер за физически лица през 2025 г. са направени 2,7 млн. превода, което е ръст от 98 процента, а обемът им е на стойност 424 млн. евро, отбелязвайки увеличение от 125 процента на годишна база. Средната стойност на blink превод по мобилен номер достига 154 евро. Услугата се предлага от 9 банки и доставчици на платежни услуги в страната.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN