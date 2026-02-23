Австралийска компания получи разрешение за проучвания на злато в Сърбия

Резултатите от изследването се очакват през следващия месец

Австралийската минна компания „Bindi Metals Limited“ обяви, че е получила одобрение от Министерството на минното дело и енергетиката на Сърбия да започне първата фаза на проучвателно сондиране по златния проект „Равни“ в долината на река Ибър , съобщи „Данас“, цитиран от БГНЕС.

Става дума за първоначална сондажна кампания, при която за първи път ще бъде извършено систематично изследване на това какво се намира под повърхността на терена.

От компанията посочват, че предишни повърхностни геоложки проучвания са показали наличие на епитермална минерализация – тип находище, което често е свързано със злато и сребро.

Министерството на минното дело и енергетиката е одобрило промени в работната програма в рамките на съществуващото разрешително за проучване, което е позволило на компанията да започне сондажните дейности, при условие че предварително бъдат сключени споразумения за достъп до земята с частните собственици на имоти и с компетентните институции за горските терени.

Паралелно с административните процедури компанията започва двуседмично геофизично проучване чрез метода на индуцираната поляризация (IP), което има за цел да идентифицира зони в дълбочина, потенциално богати на сулфидни минерали и кварцови жили – структури, които често съдържат златна минерализация.

Резултатите от това изследване се очакват през следващия месец и ще послужат за по-прецизно определяне на местоположението на бъдещите сондажи.

Специално внимание се отделя на повторния анализ на сондаж от 2008 г. в района на Дреняк. По онова време не е била извършена лабораторна обработка. Сега сондажната ядка е преработена и са взети проби, като резултатите се очакват в рамките на шест до осем седмици.

Според предварителните геоложки наблюдения този сондаж вероятно е засегнал само част от по-широка система от минерализирани жили, което засилва интереса към по-нататъшни изследвания.

Компанията е завършила преструктурирането на сръбското си дъщерно дружество „Red Creek“ в Нови Белград, с което миналата година подписа обвързващо споразумение за придобиване на висококачествения златен проект „Равни“ в Сърбия.

„Bindi Metals Limited“ е формализирала контролния си дял и управленските права в дружеството, което запазва разрешителното за проучване, издадено през септември миналата година.

Разрешителното е валидно до 4 септември 2028 г., с възможност за допълнително удължаване.

През следващите месеци, според съобщението, фокусът ще бъде върху завършването на геофизичните изследвания, получаването на резултатите от лабораторните анализи и началото на първата фаза на сондажните работи.

Едва след това ще може да бъде направена по-прецизна оценка дали в района съществува икономически изгодно златно находище.

Равни е населено място в близост до село Биляновац, в долината на река Ибър, община Рашка. Златният проект обхваща площ от 30,5 квадратни километра в рамките на Копаонишката металогенетична зона – по-широк исторически минен район, в който се намират няколко световноизвестни находища.

Едно от тях е планината Рогозна, разположена на 30 километра южно от Равни, където друга австралийска компания – „Strickland Metals“ – извършва мащабни златотърсачески дейности.

Равни вече е бил обект на проучвания от други компании, сред които First Quantum Minerals, Tethyan Resources, Euromax и последно Terra Balcanica. Резултати са отчетени единствено в района на Чеовиште, където повърхностни скални проби са показали съдържание до 64 грама злато на тон добит материал.

Преди златния проект „Равни“ „Bindi Metals“ придоби и проекти за антимон в Сърбия – в района на бившите мини Лисан и в Мутница, край Парачин.

