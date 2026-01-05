Защо жените в Европа получават по-малки пенсии?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Разликата в пенсиите между половете в Европа надхвърля 30%
Разликата в заплащането между половете е проблем в Европа, но неравенствата стават още по-видими след края на трудовия живот. Данните показват, че разликата в пенсиите между жените и мъжете е значително по-голяма от тази в работните доходи и в някои европейски държави надхвърля 30%, съобщава Euronews.
През 2023 г. жените в Европейския съюз са получавали средно с 12% по-ниско заплащане от мъжете, сочат данни на Евростат. Това означава, че за всеки 100 евро, спечелени от мъжете, жените са получавали едва 88 евро. Тази разлика, натрупвана в продължение на десетилетия, оказва пряко влияние върху размера на бъдещите пенсии.
Разликата в пенсионните доходи е още по-сериозна. В 27 европейски държави, включително и страни извън ЕС, жените получават средно с 22% по-ниски пенсии от мъжете, според данни на ОИСР. В някои големи икономики този показател надхвърля 35%.
През 2024 г. разликата варира от около 6% в Естония до 37% във Великобритания. Средната стойност за страните от ОИСР е 23%, а за Европа – 22%. На практика това означава, че средно жените в Европа разполагат с около 78 евро пенсионен доход срещу 100 евро за мъжете.
Разликата в пенсиите между половете надхвърля 30% в няколко държави, сред които Обединеното кралство, Нидерландия, Австрия, Люксембург, Белгия, Швейцария и Ирландия.
В другия край на класацията са Естония, Исландия, Словакия, Чехия, Словения и Дания, където разликата е 10% или по-малко.
Според професор Александра Нисен-Руенци от Университета в Манхайм, разликата в пенсиите между половете до голяма степен е „разлика в пенсиите за майчинство“.
„Тя започва да се отваря в момента, когато жените създават семейство“, обяснява тя пред Euronews Business. Много жени намаляват работното си време, за да се грижат за деца – решение, което често води до по-ниски доходи, по-слаби пенсионни права и по-кратки кариери.
Тези фактори намаляват не само текущите доходи, но и възможностите за натрупване на частни пенсионни спестявания, което допълнително задълбочава неравенството в по-късен етап от живота.
Разликите между държавите отразяват и различни социални модели. В по-консервативни социални държави като Германия жените по-често работят на непълно работно време, имат по-дълги прекъсвания на кариерата и са обхванати от съвместно семейно данъчно облагане – фактори, които увеличават разликата в пенсиите.
За разлика от тях, скандинавските страни и част от Централна и Източна Европа отчитат по-малки неравенства. Там трудовата заетост на жените на пълен работен ден е по-близка до тази на мъжете, грижите за деца са по-достъпни, а пенсионните системи включват компенсаторни механизми за периоди, прекарани в грижи.
Средната разлика в пенсиите между половете в Европа е намаляла от 28% през 2007 г. до 22% през 2024 г. Най-съществен напредък е отчетен в Словения, Германия и Гърция, където спадът надхвърля 15 процентни пункта.
Въпреки това, в Австрия, Естония и Белгия разликата се е увеличила леко, а в редица други държави намалението остава минимално.
Професор Антонио Абатемарко от Университета в Салерно подчертава, че разликата в пенсиите не е изолирано явление, а резултат от натрупани неравенства през целия трудов живот на жените. Сред ключовите фактори са по-ниското участие на жените на пазара на труда в миналото, прекъсванията заради грижи и структурата на пенсионните системи.
Допълнително влияние оказват и многостълбовите пенсионни модели. В страни със силно развити работодателски пенсии, като Нидерландия, доходите след пенсиониране са тясно свързани с предишните заплати. Тъй като жените по-често имат прекъсвания в кариерата си и по-ниски доходи, тези системи често задълбочават половите неравенства.
