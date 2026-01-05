След като САЩ превземат Венецуела: Цената на златото поскъпва

Финансовите пазари отбелязаха печалби

Цените на благородните метали се повишиха, след като залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ увеличи опасенията на инвеститорите относно геополитическите рискове, пише BBC.

В понеделник сутринта в Азия златото поскъпна с около 1,8% до около 4408 долара (3282 британски лири) за унция, докато среброто се покачи с близо 3,5%, тъй като парите бяха преместени в така наречените „безопасни“ активи. Междувременно цените на суровия петрол се промениха слабо, а цените на акциите в региона бяха предимно по-високи.

Както златото, така и среброто достигнаха рекордни върхове през 2025 г., преди да загубят позиции през последните няколко дни на годината.

Рекордното злато през 2025 г.

Снимка: iStock

Въпреки спада в края на миналата година, златото все пак отбеляза най-доброто си годишно представяне от 1979 г. насам, след като се повиши с повече от 60%, достигайки исторически връх от 4 549,71 долара на 26 декември.

Финансовите пазари отбелязаха печалби, движени от няколко ключови фактора. Сред тях са очакванията за бъдещи намаления на лихвените проценти, мащабните покупки на златни кюлчета от централните банки, както и нарастващите опасения на инвеститорите, свързани с глобалното напрежение и икономическата несигурност.

Колебания в цените на петрола

В същото време цената на петрола се колебаеше в ранната търговия и към средата на сутринта остана леко по-ниска. Причината за това бе предпазливостта на инвеститорите, които оценяваха дали евентуалната намеса на Вашингтон във Венецуела може да окаже влияние върху доставките на суров петрол.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви намерението си да се възползва от огромните петролни резерви на Венецуела след отстраняването на президента Николас Мадуро. Той подчерта, че Съединените щати ще „управляват страната, докато не бъде осъществен безопасен, правилен и разумен преход“.

Ограничен ефект върху енергийните пазари

Снимка: iStock

Въпреки тези изявления, анализатори от енергийния сектор са на мнение, че подобен ход е малко вероятно да има незабавен ефект върху цените на енергията за домакинствата и бизнеса. Според експерти възстановяването на петролната инфраструктура на Венецуела ще изисква инвестиции за милиарди долари, тъй като състоянието ѝ се влошава още от началото на 2000-те години.

Инвестиционният стратег Васу Менон от банка OCBC отбелязва, че производството на суров петрол във Венецуела е „слабо“ от години и в момента представлява едва около 1% от световното производство. Това допълнително ограничава потенциалното влияние на страната върху глобалните енергийни пазари.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN