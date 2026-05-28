×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1637 BGN
Петрол
86.39 $/барел
Bitcoin
$73,659.7
Последвайте ни
1 USD
1.1637 BGN
Петрол
86.39 $/барел
Bitcoin
$73,659.7
Свят Това са държавите с най-много милионери

Това са държавите с най-много милионери

bTV Бизнес екип

През 2026 г. светът продължава да наблюдава значително преразпределение на богатството

През 2026 г. светът продължава да наблюдава значително преразпределение на богатството. Докато някои държави затвърждават позициите си като глобални финансови центрове, други привличат все повече заможни предприемачи и инвеститори благодарение на ниски данъци, политическа стабилност и високо качество на живот.

Според последните международни анализи на Henley & Partners и New World Wealth, броят на милионерите в света продължава да расте, като концентрацията им е най-висока в икономически развитите държави с добре развити финансови пазари и технологични индустрии.

Швейцария загуби титлата си на финансов рай за богатите, парите се преместват на друго място

САЩ остават световният лидер по брой милионери

Съединените щати отново заемат първото място по брой милионери през 2026 г. Страната продължава да бъде дом на най-голямата концентрация на богати хора в света благодарение на силния технологичен сектор, капиталовите пазари и предприемаческата култура.

Градове като Ню Йорк, Сан Франциско и Маями се утвърждават като ключови центрове за глобален капитал, инвестиции и иновации. Освен това САЩ остават сред най-предпочитаните дестинации за миграция на богати семейства и инвеститори.

Китай затвърждава позицията си на икономическа суперсила

Китай продължава да бъде втората държава с най-много милионери в света. Въпреки забавянето на икономическия растеж в някои сектори, страната остава глобален производствен и технологичен център.

Големи мегаполиси като Пекин, Шанхай и Шънджън генерират ново поколение предприемачи и технологични компании, които създават огромно богатство. Анализаторите обаче отбелязват, че част от китайските милионери все по-често търсят възможности за инвестиции и установяване в чужбина.

Обединените арабски емирства - новият магнит за богатите

Една от най-интересните тенденции през 2026 г. е бързото нарастване на броя милионери в Обединените арабски емирства, особено в Дубай и Абу Даби.

Благодарение на ниските данъци, благоприятната бизнес среда и мащабните инвестиции в инфраструктура, ОАЕ се превръщат в една от най-предпочитаните дестинации за богатите хора по света. Според международни доклади страната е сред лидерите по нетен приток на милионери през последните години.

Наемите в градът с най-много милионери удариха рекорд от над 5000 долара

Великобритания губи част от богатите си граждани

Докато дълго време Великобритания беше символ на финансов престиж и сигурност, през последните години страната започва да губи значителен брой милионери.

Основните причини включват промените в данъчната политика, Brexit и нарастващата икономическа несигурност. Според анализи през 2025 и 2026 г. Великобритания регистрира рекордно изтичане на заможни граждани към страни като Италия, Португалия и ОАЕ.

Защо богатите сменят държавите си?

Съвременните милионери все по-често избират държави, които им осигуряват:

  • по-ниски данъци;
  • по-добра бизнес среда;
  • сигурност на инвестициите;
  • достъп до глобални пазари;
  • по-високо качество на живот.

Тази тенденция превръща глобалната миграция на богатство в един от най-важните икономически индикатори за конкурентоспособността на отделните държави.

Експертите прогнозират, че през следващите години конкуренцията между държавите за привличане на богати инвеститори ще се засилва. Все повече правителства въвеждат специални визови програми, данъчни стимули и инвестиционни схеми, насочени към високодоходни граждани.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Наричат ​​тези хотели „7-звездни“ заради лукса, който предоставят
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Стефани Боова

Стефани Боова

България или Турция: Къде абитуриентките намират мечтаната рокля по-изгодно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата