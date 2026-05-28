Това са държавите с най-много милионери

През 2026 г. светът продължава да наблюдава значително преразпределение на богатството. Докато някои държави затвърждават позициите си като глобални финансови центрове, други привличат все повече заможни предприемачи и инвеститори благодарение на ниски данъци, политическа стабилност и високо качество на живот.

Според последните международни анализи на Henley & Partners и New World Wealth, броят на милионерите в света продължава да расте, като концентрацията им е най-висока в икономически развитите държави с добре развити финансови пазари и технологични индустрии.

САЩ остават световният лидер по брой милионери

Съединените щати отново заемат първото място по брой милионери през 2026 г. Страната продължава да бъде дом на най-голямата концентрация на богати хора в света благодарение на силния технологичен сектор, капиталовите пазари и предприемаческата култура.

Градове като Ню Йорк, Сан Франциско и Маями се утвърждават като ключови центрове за глобален капитал, инвестиции и иновации. Освен това САЩ остават сред най-предпочитаните дестинации за миграция на богати семейства и инвеститори.

Китай затвърждава позицията си на икономическа суперсила

Китай продължава да бъде втората държава с най-много милионери в света. Въпреки забавянето на икономическия растеж в някои сектори, страната остава глобален производствен и технологичен център.

Големи мегаполиси като Пекин, Шанхай и Шънджън генерират ново поколение предприемачи и технологични компании, които създават огромно богатство. Анализаторите обаче отбелязват, че част от китайските милионери все по-често търсят възможности за инвестиции и установяване в чужбина.

Обединените арабски емирства - новият магнит за богатите

Една от най-интересните тенденции през 2026 г. е бързото нарастване на броя милионери в Обединените арабски емирства, особено в Дубай и Абу Даби.

Благодарение на ниските данъци, благоприятната бизнес среда и мащабните инвестиции в инфраструктура, ОАЕ се превръщат в една от най-предпочитаните дестинации за богатите хора по света. Според международни доклади страната е сред лидерите по нетен приток на милионери през последните години.

Великобритания губи част от богатите си граждани

Докато дълго време Великобритания беше символ на финансов престиж и сигурност, през последните години страната започва да губи значителен брой милионери.

Основните причини включват промените в данъчната политика, Brexit и нарастващата икономическа несигурност. Според анализи през 2025 и 2026 г. Великобритания регистрира рекордно изтичане на заможни граждани към страни като Италия, Португалия и ОАЕ.

Защо богатите сменят държавите си?

Съвременните милионери все по-често избират държави, които им осигуряват:

по-ниски данъци;

по-добра бизнес среда;

сигурност на инвестициите;

достъп до глобални пазари;

по-високо качество на живот.

Тази тенденция превръща глобалната миграция на богатство в един от най-важните икономически индикатори за конкурентоспособността на отделните държави.

Експертите прогнозират, че през следващите години конкуренцията между държавите за привличане на богати инвеститори ще се засилва. Все повече правителства въвеждат специални визови програми, данъчни стимули и инвестиционни схеми, насочени към високодоходни граждани.