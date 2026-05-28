Балканска държава създава една от най-силните армии в света

bTV Бизнес екип

Според министъра Анушич в момента се осъществява първата и единствена модернизация в историята на хърватската армия

Хърватският министър на отбраната Иван Анушич заяви, че до 2030 г. хърватската армия има потенциал да се превърне в една от най-силните малки армии в Европа, а дори и в света, благодарение на мащабната модернизация на въоръжените сили, цитира БТА. Анушич направи това изявление при изпращането на 45-ия хърватски контингент за КейФОР – мироопазващата мисия на НАТО в Косово. По-късно той коментира процеса на превъоръжаване и в интервю за хърватското радио.

Според министъра в момента се осъществява „първата и единствена модернизация в историята на хърватската армия“, която обхваща сухопътните войски, военноморските сили и военновъздушните сили. Той подчерта, че процесът включва редица ключови проекти за обновяване на въоръжението и техниката.

Сред основните проекти Анушич посочи придобиването на система за противовъздушна отбрана със среден обсег, две корвети за военноморския флот, допълнителни хеликоптери „Блек Хоук“ (Black Hawk), модернизация на изтребителите „Рафал“ (Rafale), нови радарни системи, защита срещу дронове и допълнително оборудване за армията и авиацията. Той отбеляза още, че част от безпилотните системи се разработват от местната отбранителна индустрия.

По думите му до 2030 г. трябва да приключат доставките на танкове, гаубици, хеликоптери „Блек Хоук“, системи „ХАЙМАРС“ (HIMARS) и останалото вече обявено въоръжение. Министърът коментира и планираната покупка на корвети за хърватския военноморски флот, като подчерта, че решенията за военните поръчки се вземат след сложни експертни анализи и процедури. Като основни критерии той посочи качеството на системите, възможността за участие на местното корабостроене, както и сроковете и цената на доставките. Според него правителството цели част от производството и разработката да бъдат локализирани в хърватски компании.

