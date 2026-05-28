Свят Бразилия се насочва към въвеждане на петдневна работна седмица

bTV Бизнес екип

Това ще бъде първото намаляване на работното време в Бразилия от приемането на конституцията през 1988 г.

Долната камара на бразилския парламент одобри реформа, която предвижда съкращаване на работната седмица и два почивни дни за служителите.  В момента в най-голямата икономика на Латинска Америка много работници работят по шест дни седмично.

Подкрепен от синдикатите и оспорван от работодателските организации, проектът за конституционна реформа сега предстои да бъде гласуван в Сената. Той предвижда намаляване на работната седмица от 44 на 40 часа без намаляване на заплатите.

„Хората ще работят пет дни и ще могат да почиват два“, заяви президентът Лула по време на събитие в щата Амазонас.

Ако бъде окончателно приета, това ще бъде първото намаляване на работното време в Бразилия от приемането на конституцията през 1988 г., съобщи БГНЕС.

Синдикатите и левите организации настояват за промяната с аргумента, че тя ще подобри качеството на живот и психичното здраве на работещите в страна, където безработицата е на рекордно ниски нива.

Депутатката Ерика Хилтън, която е вносител на реформата, определи шестдневната работна седмица като „нечовешка“, защото „отнема надеждата и достойнството на хората“. Според данните, цитирани в проекта, реформата ще засегне над 35 милиона бразилци в страна с население от около 213 милиона души.

Бизнес организациите се противопоставят на промяната, предупреждавайки, че тя може да намали печалбите и да доведе до загуба на работни места. В Латинска Америка 40-часова работна седмица вече е въведена със закон в Чили, Еквадор, Венецуела и наскоро в Мексико.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

