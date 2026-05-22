България или Турция: Къде абитуриентките намират мечтаната рокля по-изгодно?

Абитуриентският бал е едно от най-очакваните събития за всеки дванадесетокласник. Освен емоцията около завършването, подготовката за вечерта често е свързана и със сериозни разходи – за рокля, костюм, грим, прическа и аксесоари. През последните години все повече момичета избират рокли от Турция, където според тях цените са по-достъпни, а изборът – по-богат. В същото време много млади абитуриентки продължават да се доверяват на български дизайнери и бутици, търсейки качество, удобство и сигурност.

Според информация от публични групи за пазаруване, цените на абитуриентските рокли в България обикновено варират между 200 и 3000 евро, особено когато става дума за дизайнерски модели или рокли по поръчка. В Турция обаче много момичета откриват готови модели на значително по-ниски цени – между 50 и 1000 евро, което прави южната ни съседка предпочитана дестинация за бален шопинг. За да разберем, кое е по-изгодно, от bTV Бизнес Новините разговаряме с три абитуриентки, които са на прага балната нощ и вече са направили своя избор.

„Търсенето на идеалната рокля е продължило с месеци, защото е искала да намери точния модел и цвят“ - това ни споделя Виктория Милтиядова, която тази година завършва ППМГ "Акад. Никола Обрешков" в Бургас. За нея е било важно роклята да бъде купена от България, тъй като вярва в таланта на българските дизайнери. Виктория избира готов модел, в който се влюбва „от пръв поглед“, а цената на роклята е 450 евро.

Въпреки определения бюджет, тя смята, че най-важното е човек да се чувства добре в избрания тоалет. Според Виктория цената на абитуриентския тоалет не е определяща за естетиката и излъчването на визията. След празника си, тя планира да носи роклята и на други официални събития.

За разлика от нея, Никол Праматарова, която завършва ПГРЕ "Георги Стойков Раковски" в Бургас, избира да пазарува в Одрин, Турция.

Най-голямо впечатление ѝ прави разликата в цените между България и Турция. „Първо се очудих, че е толкова евтина в сравнение с цените в България.“ - споделя Никол. Тя разказва, че роклята ѝ е била първата, която пробвала, и веднага разбрала, че това е нейният модел. Тя се спира на готова рокля, защото не разполагала с достатъчно време за поръчка.

Според нея по-ниските цени се дължат на факта, че Турция е голям производител на платове, а нейната струва 175 евро. След балната вечер Никол смята да запази роклята си и да я носи отново при бъдещи поводи.

Михаела Ангелова също избира Турция, но този път – Истанбул, по-конкретно квартал Бакъркьой, известен с множеството си магазини за официални рокли. Тя завършва МГ "Баба Тонка" и от самото начало тя знае, че иска рокля оттам, след като проучвала в интернет и социалните мрежи.

Михаела също се спира на готов модел, защото имала ясна представа какво търси. За нея цената е важен фактор, тъй като смята, че не си струва да се дават прекалено много пари за рокля: „Това е рокля, която ще бъде носена един път, максимум два и е абсурдно да се дават много пари.“ Нейната струва около 500 евро, а след бала тя обмисля да подари роклята си на момиче в затруднено положение.

Докато едни предпочитат сигурността и качеството на българските бутици, други се насочват към Турция заради по-достъпните цени и голямото разнообразие. Изборът зависи не само от бюджета, но и от личния стил и отношението към самото събитие. Независимо дали роклята е купена от България или Турция, най-важното за всяко момиче остава увереността и щастието в една от най-специалните вечери в живота му.