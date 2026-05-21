Наричат ​​тези хотели „7-звездни“ заради лукса, който предоставят

Кои са най-луксозните хотели
Въпреки че официалната международна категоризация на хотелите признава максимум пет звезди, хотелите с изключителен лукс са получили епитета „седем звезди“.
Официално няма международна 7-звездна хотелска категория, тъй като максималната официална класификация в повечето страни е 5 звезди. Терминът „7 звезди“ обаче се използва за хотели, които предлагат изключителен лукс, частни икономи, хеликоптерни площадки, трансфери с Rolls-Royce, частни плажове и подобни услуги.
Най-известните хотели, които медиите и гостите често наричат „7-звездни“ хотели, са:
Burj Al Arab
Burj Al Arab е най-известният „7-звезден“ хотел в света. Вероятно е най-известният луксозен хотел в света, открит през 1999 г. Построен е на изкуствен остров и е свързан с континента чрез мост. Формата му наподобява платното на арабски кораб.
Той е известен с частни икономи, на разположение 24/7, апартаменти на два етажа, интериор с големи количества злато и мрамор, хеликоптер, място, където са се провеждали тенис мачове и промоционални събития, ресторант Ал Махара с огромен аквариум
Кралските апартаменти могат да струват десетки хиляди евро на вечер, пише Kurir.rs.
Емирейтс Палас Мандарин Ориентал
Емирейтс Палас Мандарин Ориентал в Абу Даби е хотел, известен със златния си интериор, частно пристанище и апартаменти на стойност десетки хиляди евро на вечер.
Един от най-скъпо построените хотели в света. Открит е през 2005 г. и прилича повече на кралски дворец, отколкото на хотел.
Особено известен е с интериори, украсени със злато и кристали, частен плаж с дължина над километър, яхтено пристанище, луксозни апартаменти за шейхове и държавни делегации, „златно капучино“ с ядливи златни листа.
Хотелът често се използва от президенти на държави и членове на кралски семейства по време на официални посещения.
Town House Galleria
Town House Galleria в Милано е ексклузивен бутиков хотел, разположен директно в известната галерия „Викторио Емануеле II“.
Един от малкото хотели, получили местния маркетингов етикет „7 звезди“ благодарение на ексклузивното си обслужване и местоположение.
Характеристики- много малко ултралуксозни стаи, изглед към историческата галерия, персонализирано VIP обслужване, частни магазини и модни услуги, близост до най-луксозните италиански марки.
Става известен, когато италианската туристическа агенция символично присъжда на хотела статут „7 звезди“ по маркетингови причини.
7-звезден хотел Pangu
Луксозен хотел в Пекин, построен за Олимпийските игри през 2008 г., точно до известния стадион „Птиче гнездо“.
Известен е с огромни луксозни апартаменти, съчетание от китайски и модерен дизайн, панорамна гледка към олимпийския комплекс, частни VIP етажи, високо ниво на поверителност за богати гости и бизнес елит.
Хотелът често е бил избор на известни спортисти и бизнес делегации.
Signiel Seoul
Ултралуксозният хотел, често класиран сред азиатските „7-звездни“ хотели, се намира в , една от най-високите сгради в света, небостъргача Lotte World Tower в Южна Корея.
Основни характеристики: стаи с панорамна гледка към Сеул, ресторанти Michelin, ултралуксозен спа център, частен салон за VIP гости, минималистичен корейски луксозен дизайн
Marina Bay Sands
Един от най-разпознаваемите хотели в света, благодарение на футуристичния си вид, Marina Baz Sand се намира в Сингапур.
Най-популярни атракции са инфинити басейн на покрива с височина над 200 метра, луксозно казино, огромен мол и ресторанти с известни готвачи, зрелищна гледка към Сингапур ичастни VIP апартаменти.
Хотелът се превърна в световен символ на модерен лукс и архитектура.
Най-скъпите апартаменти в тези хотели често струват от 10 000 до над 100 000 евро на вечер, а сред гостите са кралски семейства, милиардери и световни звезди.
