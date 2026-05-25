1 USD
1.1595 BGN
Наемите в градът с най-много милионери удариха рекорд от над 5000 долара

bTV Бизнес екип

Има почти 350 хил. милионери,

Средният месечен наем в Манхатън - един от петте големи района на Ню Йорк, за първи път премина границата от 5000 долара през април, а делът на свободните жилища достигна най-ниското си равнище от шест години насам, сочат данни на брокерската компания за недвижими имоти Corcoran, цитирани от Франс прес, цитиран от БТА.

„Пазарът на наеми в Манхатън отбеляза рязък скок през април 2026 г. заради все по-нарастващото търсене и все по-ограничено предлагане, което изтласка средния наем до исторически връх за района – 5099 долара“, коментира оперативният директор на Коркърън“ Гари Малин.

Това представлява увеличение от 6 на сто спрямо същия период на миналата година.

В същото време делът на незаетите жилища е спаднал до 1,55 на сто - най-ниското ниво от поне шест години.

Всички категории апартаменти са поскъпнали през април, но най-силен е ръстът при двустайните и тристайните жилища, чиито средни наеми също достигат рекордни стойности – съответно 5228 долара и 8338 долара месечно, сочат изнесените данни на „Коркърън“.

В района на Бруклин активността на пазара на отдаване на имоти под наем през април е била „една от най-интензивните от 2021 г.“, но условията са се подобрили слабо, което е позволило средният наем да се понижи до 4110 долара. Това все пак е увеличение от 3 на сто на годишна база. През февруари в Бруклин беше отчетен рекорд от 4296 долара. Спадът се дължи основно на увеличаването на наличните жилища на пазара – с 16 на сто спрямо март, сочат данните на компанията.

Притесненията относно разходите за живот в Ню Йорк бяха ключова тема в кампанията на новоизбрания кмет на града Зохран Мамдани.

Една от първите му стъпки беше да промени състава на Съвета за насоки за наемите в Ню Йорк (New York City Rent Guidelines Board - RGB), който всяка година регулира ръста на наемите на част от жилищата в Ню Йорк. Очаква се през следващите месеци съветът да реши дали да замрази тези наеми – мярка, обещана по време на предизборната кампания.

Ню Йорк има почти 350 хил. милионери, най-много от всеки друг град в света и ръст с 48% спрямо десет години по-рано, сочи световна класация на най-богатите градове на консултантската компания Henley & Partners.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

