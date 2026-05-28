Швейцария загуби титлата си на финансов рай за богатите, парите се преместват на друго място

Глобалното трансгранично богатство нарасна
Хонконг изпревари Швейцария като се превърна в най-големия център в света за управление на активите на богати чуждестранни клиенти, пише Forbes.
Според Доклада за глобалното богатство на BCG за 2026 г., богатството от Китай и силният бум на първичното публично предлагане (IPO) през 2025 г. са помогнали на Хонконг да достигне 2,95 трилиона долара богатство от заможни чуждестранни клиенти, като с малка разлика изпреварва Швейцария, която управлява 2,94 трилиона долара, обяви днес Boston Consulting Group (BCG).
Концентрация на богатството
Глобалното трансгранично богатство нарасна с 8,4% миналата година до 15,7 трилиона долара. По-голямата част от този капитал се вля в 10-те най-големи финансови центъра в света, кото допълнително увеличи концентрацията на богатството, според BCG.
Очаква се както Хонконг, така и Сингапур да продължат да растат силно като центрове за международно управление на богатството, с темп от около девет процента годишно до 2030 г. За сравнение, Швейцария се очаква да расте със среден темп от шест процента годишно за същия период.
Въпреки по-бавния растеж, Швейцария би могла да има предимство в дългосрочен план поради по-голямата географска диверсификация на клиентите, тъй като привлича богати хора от цял свят, докато азиатските центрове са до голяма степен зависими от китайския пазар.
Близостта става ключова
„Геополитическата несигурност потвърждава ролята на Швейцария като ключов глобален финансов рай, който привлича капитал от по-нестабилни региони като Близкия изток“, заяви BCG.
Банкери и финансови съветници заявиха пред Ройтерс, че през последните месеци богати клиенти все по-често са премествали активи от страните от Персийския залив в Швейцария поради продължаващите конфликти и политическо напрежение.
„Ключовото значение днес е близостта“, каза Михаел Калих, един от авторите на доклада на BCG.
Според него, в световен мащаб все по-често се очертават два основни финансови полюса: Хонконг и Сингапур за Азия и Швейцария, Великобритания и САЩ за западните пазари. Тъй като близостта до клиентите става все по-важна, самите швейцарски банки агресивно разширяват дейността си в Азия през последните години.
„UBS е мениджър номер едно на активи както в Сингапур, така и в Хонконг днес“, каза Калих.