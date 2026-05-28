Швейцария загуби титлата си на финансов рай за богатите, парите се преместват на друго място

Глобалното трансгранично богатство нарасна

Хонконг изпревари Швейцария като се превърна в най-големия център в света за управление на активите на богати чуждестранни клиенти, пише Forbes.

Според Доклада за глобалното богатство на BCG за 2026 г., богатството от Китай и силният бум на първичното публично предлагане (IPO) през 2025 г. са помогнали на Хонконг да достигне 2,95 трилиона долара богатство от заможни чуждестранни клиенти, като с малка разлика изпреварва Швейцария, която управлява 2,94 трилиона долара, обяви днес Boston Consulting Group (BCG).

Концентрация на богатството

Снимка: istockphoto.com

Глобалното трансгранично богатство нарасна с 8,4% миналата година до 15,7 трилиона долара. По-голямата част от този капитал се вля в 10-те най-големи финансови центъра в света, кото допълнително увеличи концентрацията на богатството, според BCG.

Очаква се както Хонконг, така и Сингапур да продължат да растат силно като центрове за международно управление на богатството, с темп от около девет процента годишно до 2030 г. За сравнение, Швейцария се очаква да расте със среден темп от шест процента годишно за същия период.

Въпреки по-бавния растеж, Швейцария би могла да има предимство в дългосрочен план поради по-голямата географска диверсификация на клиентите, тъй като привлича богати хора от цял ​​свят, докато азиатските центрове са до голяма степен зависими от китайския пазар.

Близостта става ключова

„Геополитическата несигурност потвърждава ролята на Швейцария като ключов глобален финансов рай, който привлича капитал от по-нестабилни региони като Близкия изток“, заяви BCG.

Банкери и финансови съветници заявиха пред Ройтерс, че през последните месеци богати клиенти все по-често са премествали активи от страните от Персийския залив в Швейцария поради продължаващите конфликти и политическо напрежение.

„Ключовото значение днес е близостта“, каза Михаел Калих, един от авторите на доклада на BCG.

Според него, в световен мащаб все по-често се очертават два основни финансови полюса: Хонконг и Сингапур за Азия и Швейцария, Великобритания и САЩ за западните пазари. Тъй като близостта до клиентите става все по-важна, самите швейцарски банки агресивно разширяват дейността си в Азия през последните години.

„UBS е мениджър номер едно на активи както в Сингапур, така и в Хонконг днес“, каза Калих.