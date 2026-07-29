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Свят Германски автомобилостроител планира да съкрати около 8000 работни места по света

Германски автомобилостроител планира да съкрати около 8000 работни места по света

Свят

bTV Бизнес екип

Програмата ще започне през октомври 2026 г. и ще продължи до края на 2027 г.

Германският автомобилостроител Бе Ем Ве (BMW) планира да съкрати около 8000 работни места в световен мащаб до края на 2027 г., като по-голямата част от съкращенията ще бъдат в Германия и ще бъдат осъществени чрез естествено текучество и програма за доброволно напускане, съобщиха източници, цитирани от ДПА и Блумбърг.

Програмата ще започне през октомври 2026 г. и ще продължи до края на 2027 г. Тя ще обхване служители в областта на научноизследователската и развойната дейност, планирането и други корпоративни функции, докато работещите в производството няма да бъдат засегнати.

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Източниците посочват, че компанията възнамерява също така да намали броя на мениджърските позиции като част от по-широката програма за преструктуриране.

Говорител на Бе Ем Ве потвърди пред ДПА, че е постигнато споразумение с работническия съвет за програма за преструктуриране в Германия, но отказа да коментира подробности. Още преди месец "Ройтерс" предаде, че компанията се готви да води преговори за мерките. 

По данни на агенцията около 84 000 от общо 154 000 служители на компанията работят в Германия, пише БТА.

Главният изпълнителен директор Милан Неделкович, който пое поста през май, предприема мерките след предупреждението на компанията за по-слаба печалба, отправено миналия месец. Според източници, цитирани от Блумбърг, програмата има за цел да подобри рентабилността на компанията от 2028 година.

Бе Ем Ве е поредният голям германски автомобилен производител, който предприема мащабно преструктуриране след подобни програми в „Фолксваген“ (Volkswagen), „Мерцедес-Бенц“ (Mercedes-Benz), „Ауди“ (Audi) и „Порше“ (Porsche).

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Германската автомобилна индустрия е под натиск заради отслабването на търсенето в Китай, който е най-големият пазар на Бе Ем Ве, както и заради засилената конкуренция от местни производители, водени от Би Уай Ди (BYD), особено при електрическите автомобили. Допълнителен натиск оказват американските мита и кризата в Близкия изток.

Компанията инвестира значителни средства в новата си платформа за електромобили „Нойе Класе“ (Neue Klasse), с която се стреми да подобри конкурентоспособността си спрямо „Тесла“ (Tesla) и китайските производители.

Базираният в Мюнхен производител ще представи подробните си финансови резултати за второто тримесечие в четвъртък.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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