Как се определя цената на горивата в България?

Крайната цена на бензина и дизела не следва директно ежедневните промени в цената на петрола

Цените на бензина и дизела са сред икономическите показатели, които оказват пряко влияние върху домакинствата, транспортния сектор и бизнеса. Дори малка промяна в стойността на горивата може да доведе до увеличение на транспортните разходи, инфлационен натиск и по-високи цени на редица стоки и услуги. Но как всъщност се формира крайната цена, която виждаме на колонката на бензиностанцията?

Основният фактор е цената на суровия петрол на международните пазари. България не добива достатъчни количества петрол за вътрешно потребление и разчита на внос на суровина или готови горива.

Важно е да се отбележи, че крайната цена на бензина и дизела не следва директно ежедневните промени в цената на петрола. Причината е, че между покупката на суровината и продажбата на крайния продукт има технологичен процес на рафиниране, логистика и складиране, които създават времево забавяне. Освен това върху цената влияят и международните котировки на готовите горива, а не само стойността на суровия петрол, сочи информация от сайта на Европейската комисия.

Петролът традиционно се търгува в щатски долари. Това означава, че когато доларът поскъпва спрямо еврото, разходите за внос на суровина нарастват. Обратното - отслабването на долара може да облекчи ценовия натиск върху горивата.

Данъците – значителна част от крайната цена

Съществен компонент в крайната цена са данъците. Всеки литър гориво включва:

акциз;

20% ДДС;

стойността на самото гориво и разходите по неговото производство и доставка.

Според данните на Европейската комисия, през различните периоди между 40% и 50% от крайната цена на бензина в България представляват данъци. Самият акциз е фиксирана величина за определен вид гориво, докато ДДС се начислява като процент върху крайната данъчна основа.

Производство, транспорт и логистика

След доставката на суровината следват разходите по:

рафиниране;

смесване с биокомпоненти;

съхранение;

транспорт до данъчните складове;

доставка до бензиностанциите.

Върху крайната цена влияние оказват още цените на електроенергията, природния газ, трудовите разходи, както и стойността на транспортните услуги.

На цените влияние оказва и конкурентната среда между търговците на горива. Различните вериги могат да прилагат различни търговски политики, програми за лоялност, промоции и отстъпки за корпоративни клиенти.

Според анализи на Комисията за защита на конкуренцията, освен международните фактори, върху цената оказват влияние разходите за биокомпоненти, транспорт, съхранение, както и търговската надценка. В исторически анализ на пазара КЗК отчита, че средната норма на печалба при продажбите на дребно е относително ограничен компонент от крайната цена.

Цените на горивата реагират чувствително при военни конфликти, санкции срещу производители на петрол, ограничения в добива от страните от ОПЕК+, проблеми по основни транспортни маршрути, природни бедствия, които затрудняват производството или доставките и други.

Подобни събития могат да доведат до рязко поскъпване на международните котировки за кратък период.

Защо цените не падат веднага?

Това е един от най-често задаваните въпроси. Причините са няколко:

търговците продават налични количества, закупени на по-високи цени;

договорите за доставка често са сключени предварително;

промените в международните котировки достигат до пазара със закъснение;

данъчната част остава постоянна независимо от движението на суровината.

Затова намалението на международните цени обикновено се отразява постепенно, докато при рязко поскъпване увеличението често се усеща по-бързо.