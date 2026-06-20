Бункер, 7 басейна и езеро: Вила, по-голяма от Ватикана, чака купувач

Освен основната вила има и парк, голям колкото 83 футболни стадиона

Има три възможности за „Имението Чертоза“ – да го купите, да го посетите или само да си помечтаете за него. Това е най-скъпия частен жилищен имот, пускан някога на пазара в Италия.

Наследниците на бившия италиански премиер Силвио Берлускони не бързат да продават вилата си Чертоза в Сардиния. От втората половина на миналата година исторически ценната лятна резиденция на Силвио Берлускони, с изглед към залива Порто Ротондо, с площ от 4500 квадратни метра, 126 стаи и парк от 120 хектара, е на пазара. Говорител на наследниците на Берлускони от холдинговата компания Finivesta заяви, че има интерес от купувачи, но преговорите все още не са в последния етап, пише Forbes.

Султанът на Бруней, арабски милиардери и собственици на големи хотелски вериги са споменавани като потенциални купувачи на имота, чиято стойност се оценява на около 500 милиона евро, което го прави най-скъпият частен жилищен имот, предлаган някога на пазара в Италия, но досега не е сключен договор за покупка.

Данни за продажбата

Продажбата на имота се извършва от три компании: Sotheby's International Realty, Knight Castle Real Estate of Dubai и Carolwood Partners, агенция за недвижими имоти от Бевърли Хилс, която отговаря за популяризирането на имота на американския пазар. Carolwood публикува специален уебсайт, наречен „The Certosa Estate“, с повече от сто невиждани досега снимки на лятната резиденция на Берлускони, които са придружени от дълги описания на стаите, вилите, градините и удобствата. Вилата Certosa е по-голяма от Ватикана и разполага със седем открити басейна, спа център, седем вили за гости, футболни и голф игрища, детски пързалки и дори лечебна градина, пещерата на Нептун, хеликоптерна площадка, изкуствен вулкан и ядрен бункер. Вилата разполага и със зона за таласотерапия.

„Разположено в пищния, залесен анклав на имението, пространството за таласотерапия е спокойно място за отдих, предназначено за холистичен уелнес и обновление. С поредица от термални басейни, заобиколени от естествени скални образувания, сенчести пешеходни пътеки и очарователен павилион за каменни процедури, този уединен оазис съчетава древни лечебни традиции със спокойната красота на сардинския пейзаж“, казва Каролвуд в описанието на снимката.

В сърцето на имота се намира амфитеатър в гръцки стил, а само на няколко крачки разстояние, каменна кула предлага панорамна гледка към маслиновите горички и озеленения имот.

Въпреки че е замислена като лятна семейна резиденция, Берлускони с удоволствие е приемал тук висши лидери през лятото, от Джордж У. Буш, Тони Блеър, Владимир Путин до Хосе Луис Родригес Сапатеро и Мирек Тополанек.

Както италианските медии ни напомнят, Берлускони е купил вилата през 80-те години на миналия век, а имотът се разширява. Централната вила разполага с 14 спални и 14 бани. За да създаде летен рай в тази част на Сицилия, Берлускони е купил и съседни вили, едната от наследниците на Аделин Татило, издател на Playmen, а другата от Сара Балсам, предприемач в издателството за възрастни от 70-те години на миналия век. Днес този просторен комплекс разполага с парк, който обхваща 580 477 квадратни метра, което е с размерите на 83 футболни стадиона, докато основната вила е отделена от спомагателните сгради от около 4500 квадратни метра покрито пространство.

След смъртта на Берлускони през 2023 г. имотът преминава в ръцете на неговите наследници, които решават да го пуснат на пазара.