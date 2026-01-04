Това е градът номер 1 за кафе в Европа

Вижте ТОП 3 града, ако сте любител на кафето

Кафето отдавна не е просто напитка, то е култура, ритуал и начин на живот. В последните години европейските градове се надпреварват не само с архитектура и история, но и с качеството на кафето, което предлагат. Ето кои са най-добрите градове за кафе в Европа според 2cupsoftravel.

Амстердам – най-добрият избор за кафе култура

Снимка: Getty Images / iStock

Амстердам, известен с живописните си канали, богатата музейна сцена и оживения нощен живот, има още едно силно оръжие – изключителната си кафе култура. Градът се откроява като един от най-добрите в Европа както по качество на кафето, така и по разнообразие от специализирани кафенета.

Тук ще откриете места, които подхождат към кафето с почти научна прецизност – от селекцията на зърната до метода на приготвяне. Сред най-популярните и високо оценени са Black Gold, Stooker, Koffie Academy и още много други. Независимо дали търсите перфектното еспресо или филтър кафе от специални сортове, Амстердам няма да ви разочарова.

Копенхаген

На второ място се нарежда Копенхаген – град, който спокойно може да се нарече столица на скандинавското кафе. Датската столица предлага първокласно кафе, но с една уговорка цените са високи. Въпреки това, качеството често напълно оправдава разхода.

Копенхаген е дом на едни от най-добрите пекарни и кафенета в Европа. Prolog се откроява като абсолютен фаворит и често е определяно като мястото с най-добрата чаша кафе на континента. Наред с него си заслужава да посетите Coffee Collective, Roast Coffee и други емблематични адреси за кафе ентусиасти.

Полша и Чехия

Снимка: Getty Images / iStock

Близо до третото място се нареждат Полша и Чехия – две съседни държави в сърцето на Източна Европа, които споделят обща страст към доброто кафе. През последните години кафе сцената там се развива изключително динамично, с все повече специализирани кафенета и местни пекарни на световно ниво.

Посещенията ни през 2024 г. потвърдиха тази тенденция. Особено впечатление остави QB Coffee Roasters в Бърно – кафене, което спокойно може да се нареди сред най-добрите в Европа. Регионът като цяло се оформя като истинско откритие за всички, които обичат качествено кафе без претенциозност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN