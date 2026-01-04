BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.175 BGN
Петрол
60.22 $/барел
Bitcoin
$91,581.0
Последвайте ни
1 USD
1.175 BGN
Петрол
60.22 $/барел
Bitcoin
$91,581.0
Свят Това е градът номер 1 за кафе в Европа

Това е градът номер 1 за кафе в Европа

Свят

bTV Бизнес екип

Вижте ТОП 3 града, ако сте любител на кафето

Кафето отдавна не е просто напитка, то е култура, ритуал и начин на живот. В последните години европейските градове се надпреварват не само с архитектура и история, но и с качеството на кафето, което предлагат. Ето кои са най-добрите градове за кафе в Европа според 2cupsoftravel.

Амстердам – най-добрият избор за кафе култура

Снимка: Getty Images / iStock

Амстердам, известен с живописните си канали, богатата музейна сцена и оживения нощен живот, има още едно силно оръжие – изключителната си кафе култура. Градът се откроява като един от най-добрите в Европа както по качество на кафето, така и по разнообразие от специализирани кафенета.

Тук ще откриете места, които подхождат към кафето с почти научна прецизност – от селекцията на зърната до метода на приготвяне. Сред най-популярните и високо оценени са Black Gold, Stooker, Koffie Academy и още много други. Независимо дали търсите перфектното еспресо или филтър кафе от специални сортове, Амстердам няма да ви разочарова.

Kак изглежда идеалното кафене, според главният изпълнителен директор на Starbucks?

Копенхаген

На второ място се нарежда Копенхаген – град, който спокойно може да се нарече столица на скандинавското кафе. Датската столица предлага първокласно кафе, но с една уговорка цените са високи. Въпреки това, качеството често напълно оправдава разхода.

Копенхаген е дом на едни от най-добрите пекарни и кафенета в Европа. Prolog се откроява като абсолютен фаворит и често е определяно като мястото с най-добрата чаша кафе на континента. Наред с него си заслужава да посетите Coffee Collective, Roast Coffee и други емблематични адреси за кафе ентусиасти.

Горчивата цена на кафето: Как митата на Тръмп вдигат стойността на всяка чаша?

Полша и Чехия

Снимка: Getty Images / iStock

Близо до третото място се нареждат Полша и Чехия – две съседни държави в сърцето на Източна Европа, които споделят обща страст към доброто кафе. През последните години кафе сцената там се развива изключително динамично, с все повече специализирани кафенета и местни пекарни на световно ниво.

Посещенията ни през 2024 г. потвърдиха тази тенденция. Особено впечатление остави QB Coffee Roasters в Бърно – кафене, което спокойно може да се нареди сред най-добрите в Европа. Регионът като цяло се оформя като истинско откритие за всички, които обичат качествено кафе без претенциозност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата