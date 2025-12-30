BGN → EUR
Свят Kак изглежда идеалното кафене, според главният изпълнителен директор на Starbucks?

Kак изглежда идеалното кафене, според главният изпълнителен директор на Starbucks?

bTV Бизнес екип

Неговата визия се доближава до кафенето от сериал

Главният изпълнителен директор на Starbucks Брайън Никол сподели, че визията му за това как трябва да изглеждат кафенетата на веригата е била повлияна от едно измислено място. По думите му кафенето от сериала Приятели“ представлява идеалния модел, към който той се стреми, докато вече повече от година работи за възраждането на марката и превръщането ѝ в уютно пространство за клиентите, пише Business Insider. 

Снимка: iStock

В интервю за The Wall Street Journal, публикувано в понеделник, Никол разказа за плана си Обратно към Starbucksедногодишна стратегия за преструктуриране на бранда след няколко поредни тримесечия на спад в продажбите и влошено клиентско преживяване. Той поясни, че самото наименование на инициативата помага на служителите да си изградят ясна представа за атмосферата, която компанията иска да постигне.

Никол обяснил на Алън Мъри, президент на Института за лидерство на WSJ, че споменът за кафенето от Приятели“ действа като общ културен ориентир. Според него почти всеки си спомня епизод от сериала или конкретното усещане за близост и непринуденост в такова кафене, което помага да се визуализира търсената връзка между бариста и клиент.

Снимка: iStock

Кафенето Central Perk е централен елемент в сериала през всичките му 10 сезона и се появява в почти всеки епизод като любимо място за срещи на героите. Актьорите често са показвани да седят на различни дивани и столове, да пият кафе и да хапват печива, докато водят разговори с ексцентричния управител Гюнтер, което създава усещане за уют и принадлежност.

Starbucks ще плати 35 млн. долара на служители след съдебен спор

Сравнението с Central Perk идва след повече от година усилия на Никол да ребрандира Starbucks от това, което клиенти и служители описваха като безлична корпоративна верига, към по-топло и приветливо място. Откакто пое поста през септември 2024 г., той опрости менюто, добави повече места за сядане и маси, въведе безплатно доливане на кафе и чай, върна станциите за подправки и керамичните чаши и насърчи баристите да пишат кратки бележки върху чашите.

Въпреки тези промени, финансовите резултати все още не показват сериозно възстановяване. Starbucks отчете ръст от едва 1% на сравнимите си продажби в световен мащаб за четвъртото тримесечие спрямо същия период на предходната година, а цената на акциите на компанията е спаднала с над 6% от началото на годината.

