Горчивата цена на кафето: Как митата на Тръмп вдигат стойността на всяка чаша?

Цените на кафеените зърна продължават да се покачват в световен мащаб. Данните показват, че през август стойността на дребно на кафето е скочила с почти 21% спрямо същия период на предходната година в САЩ. Един от факторите за това е митническата политика на Тръмп.На Бразилия беше наложено мито от 50%, докато Виетнам и Колумбия се сблъскват съответно с 20% и 10% мита.

Според Националната асоциация за кафе, над 99% от кафето, консумирано в САЩ, се внася. Най-голям дял от тези доставки идва от Бразилия, която осигурява над 30% от общия внос на кафе в страната. След нея се нареждат Колумбия с около 18% и Виетнам с приблизително 6,6%, сочат данни от базата на ООН за кафеената търговия, предава CNN.

Цената на обикновеното кафе в ресторантите също се е увеличила – средно с 10 цента за година, достигайки 3,52 долара през август, според анализ на компанията Toast. Макар че част от потребителите може да се насочат към домашно приготвяне на кафе, местните кафенета вероятно ще останат популярни като форма на удоволствие. Някои хора може да започнат да избират различни марки или да се ориентират към по-евтини варианти, за да спестят средства, коментира Ерин Маклафлин, старши икономист в изследователската организация Conference Board.

Във Вашингтон цените на кафето продължават да растат. Обикновена чаша кафе там е струвала средно 4,21 долара през август, което е с 4% повече спрямо предходната година, докато студеното кафе е поскъпнало с 3,7% до 5,35 долара. Swing's Coffee Roasters, основана през 1916 г., е изправена пред по-високи оперативни разходи. Собственикът Марк Уормут обяснява, че комбинацията от тарифи, екологични и трудови фактори е довела до по-големи разходи, които в крайна сметка се поемат от потребителите. Въпреки това, дори ако цената на вноса на зърна се увеличи с 50%, цената на готовата чаша не би следвало да поскъпне в същата степен.

Как това влияе на Европа и цените в България?

Европа вече усеща ефектите от скока в цените на кафето. В ЕС средната стойност на кафе, чай и какао се е покачила с около 5,26% от началото на 2025 спрямо предходната година, според данни на Тradingpedia. В някои държави увеличението е значително по-голямо — например във Финландия над 25%, в България около 13%. С оглед на търговските мита, цената на стандартна чаша кафе ще е с 20‑30% по‑висока от сегашната. Това означава, че ако днес чаша кафе струва например 2‑3 евро в голям западноевропейски град, тя ще остугне 2,5 до 3,5 евро.

