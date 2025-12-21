Това е бил най-богатият пътник на борда на Титаник

Живот, богатство и трагичен край на най-известния пътник на „Титаник“

Джон Джейкъб Астор IV е бил един от най-богатите хора в света, когато загива при потъването на „Титаник“ на 15 април 1912 г. Животът му е белязан от невероятни иновации, огромно богатство и скандали. Съпругата му, с 30 години по-млада от него, била бременна по време на пътуването и оцелява, пише The Business Insider.

Ранни години и семейство

Снимка: en.wikipedia.org

Джон Джейкъб Астор IV е роден на 13 юли 1864 г. в Ню Йорк в едно от най-богатите семейства в света. Семейство Астор идва в Америка от Германия в началото на 1700 г., когато оригиналният Джон Джейкъб Астор започва бизнес с търговия на кожи и по-късно се утвърждава като магнат в недвижимите имоти. Той купува огромни парцели в Манхатън, включително днешния Таймс Скуеър, и създава основата на семейното богатство.

Родителите на Джон Джейкъб IV – Уилям Астор и Каролайн Уебстър Шермерхорн, осигуряват на сина си образование в елитни училища, включително „Сейнт Пол“ и Харвардския университет, въпреки че няма официални сведения за завършване на колежа. След това Астор пътува в чужбина, преди да се върне в Ню Йорк и да се заеме с семейния бизнес.

Кариера и изобретения

Снимка: en.wikipedia.org

През 1897 г. Астор построява хотел „Астория“ в Ню Йорк, конкурирайки се с хотел „Уолдорф“, собственост на братовчед му. Впоследствие хотелите се обединяват чрез 90-метров мраморен коридор и така се появява легендарният „Уолдорф-Астория“ – символ на лукс и престиж.

Освен бизнесмена, Астор е и писател. През 1894 г. публикува научнофантастичния роман „Пътешествие в други светове“, който представя визия за живота през 2000 година и космически пътувания с антигравитационни технологии. Той е и изобретател – патентова велосипедна спирачка, създава вибрационен дезинтегратор за генериране на газ, пневматичен подобрител на пътищата и участва в разработката на турбинен двигател.

Личен живот и скандали

Снимка: en.wikipedia.org

Астор се жени за Ава Лоул Уилинг през 1891 г., като имат две деца – Винсънт и Алис. Бракът им обаче не е щастлив и завършва с развод през 1909 г., което предизвиква сериозен скандал за времето си.

През 1911 г. Астор се жени повторно за Мадлен Талмидж Форс, на 18 години. Бременността ѝ води до завръщане в САЩ и пътуване на борда на „Титаник“.

Пътуването на „Титаник“

Снимка: en.wikipedia.org

Когато „Титаник“ се сблъсква с айсберг на 14 април 1912 г., Астор успява да осигури безопасността на бременната си съпруга, като я поставя в спасителна лодка. Той е видян за последно да пуши цигара на верандата на кораба, облечен в смокинг и държащ персонализиран джобен часовник.

Тялото му е открито от екипа на „Макай-Бенет“ в Халифакс, Канада, и върнато в Ню Йорк, където е погребано.

Наследство

Съпругата му Мадлен оцелява и ражда син, Джон Джейкъб Астор VI, но по-голямата част от богатството отива при Винсънт Астор, сина от първия брак. Винсънт става известен филантроп, използвайки част от наследството на баща си за обществени каузи в Ню Йорк.

Културно влияние

Джон Джейкъб Астор IV остава в историята не само като един от най-богатите хора на „Титаник“, но и като символ на епохата. Неговата личност е пресъздавана в киното, най-известно от ролята на Ерик Брейдън във филма „Титаник“ от 1997 г.

