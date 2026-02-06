Кои функции на TikTok го правят пристрастяващ?

ЕК: TikTok нарушава акта на Евросъюза за цифровите услуги

От Европейската комисия съобщиха, че известната социална мрежа TikTok нарушава Законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформата. Сред посочените елементи са безкрайното скролване, автоматичното пускане на съдържание, push известията и силно персонализираната система за препоръки.

Оценката на ЕК

Разследването на комисията е категопично, че от компанията майка не са направили адвекватна оценка на рисковете от тези функции за физическото и психическото здраве.

Чрез постоянното "възнаграждаване“ с ново съдържание, някои дизайнерски решения стимулират непрекъснатото използване на приложението и поставят мозъка на потребителите в т.нар. "автопилотен режим", пише БНР.

В оценката си китайската платформа е пренебрегнала важни показатели за компулсивна употреба - времето, което непълнолетните прекарват в приложението през нощта, честотата на отварянето му и други сходни показатели.

Комисията смята също, че платформата не е приложила разумни, пропорционални и ефективни мерки за ограничаване на рисковете. По-специално наличните инструменти за управление на времето пред екрана и родителският контрол не изглеждат достатъчно ефективни, тъй като могат лесно да бъдат заобиколени и изискват допълнителни умения и усилия от страна на родителите.

Какво трябва да се промени?

Комисията посочва, че дизайнът трябва да бъде променен. Това трябва да стане чрез постепенно деактивиране на ключови пристрастяващи функции като безкрайното скролване, въвеждане на ефективни паузи за време пред екрана, включително през нощта и адаптиране на системата за препоръки.

TikTok ще има възможност да упражни правото си на защита, като се запознае с материалите по разследването и представи писмен отговор. Успоредно ще бъде консултиран и Европейският борд за цифрови услуги. Ако предварителните виждания бъдат потвърдени, Комисията може да издаде решение за несъответствие, което да доведе до глоба в размер до 6% от годишния световен оборот на компанията.

