Нов AI капан: Измамници клонират гласовете на ваши близки, за да поискат пари

Нов AI капан: Измамници клонират гласовете на ваши близки, за да поискат пари

bTV Бизнес екип

При получаване на подобно обаждане МВР съветва разговорът да бъде прекратен веднага

Министерството на вътрешните работи в Румъния излезе с важно предупреждение към гражданите за нов вид измама, при която престъпници използват изкуствен интелект, за да клонират гласовете на близки хора. Методът вече е засечен от властите и представлява сериозен риск, тъй като разчита на емоционалната реакция на жертвите.

Снимка: iStock

Измамниците се снабдяват с няколко секунди аудиозапис от социалните мрежи и с помощта на технологии създават телефонни обаждания, в които се представят за роднини или приятели. В разговорите те твърдят, че са претърпели инцидент или се намират в спешна ситуация и настоятелно искат пари. Гласът звучи изключително убедително, тъй като наподобява реалния човек, предава stirileprotv. 

От МВР подчертават, че това са фалшиви гласове, въпреки че звучат напълно автентично. По думите на властите класическият сценарий цели да създаде паника и усещане за неотложност. Измамниците говорят за инциденти или други извънредни ситуации, които не търпят отлагане“, като настояват за незабавно изпращане на пари, без да оставят време за размисъл.

Това е най-мръсният предмет в хотелската стая, който почти никога не се почиства

При получаване на подобно обаждане МВР съветва разговорът да бъде прекратен веднага. След това трябва да се свържете директно с човека, за когото се представя обаждащият се, като използвате познат телефонен номер, и в никакъв случай да не изпращате пари или да предоставяте лични и банкови данни.

Властите призовават гражданите да бъдат внимателни и да споделят тази информация, за да се предотвратят нови случаи на измама. По думите им подобна бдителност може да спести сериозни финансови и емоционални щети и да запази спокойствието на цели семейства.

