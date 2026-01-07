Топ 10 вина през 2025 г.: Кои донесоха най-голяма печалба?

Това са изисканите вина с най-добри резултати през 2025 г.:

Докато по света хората започвт да пият все по.малко вино, Португалия и Итабия остават лидери по консумация на глава на населението. В началото на новата година обръщаме поглед към това какво се случи в бизнеса с качествени вина през 2025 г. Ето кои са изисканите вина с най-добри резултати прз 2025 г. по данни от WineCap, цитиран от Wine News.

Кои качествени вина доминират през миналата година?

Долината на Рона категорично доминира класацията на най-добре представящите се качествени вина през 2025 г. (януари–ноември), според анализа на WineCap – инвестиционна компания, специализирана във фини вина. Макар годината като цяло да не беше изключителна за пазара, някои емблематични етикети отчетоха впечатляващ двуцифрен ръст и очертаха началото на постепенно възстановяване.

Топ 5 вина с най-силно представяне през 2025 г.

Първото място заема Château Rayas Châteauneuf-du-Pape 2011, което отбелязва ръст от +66,7% между януари и ноември 2025 г., достигайки цена от около 13 000 паунда на кашон. Същият производител, но с реколта 2010 г., се класира на второ място с повишение от +53,1% и цена от 15 000 паунда на кашон. Цените на Rayas реагираха особено силно след смъртта на собственика Еманюел Рейно през ноември.

Третата позиция заема Côte-Rôtie Château d'Ampuis 2019 на E. Guigal, с ръст от +39,9% и цена от 979 паунда на кашон.

На четвърто място се нарежда иконата на Бургундия Domaine de La Romanée-Conti La Tâche Grand Cru 2018, която поскъпна с +36,5%, достигайки внушителните 62 000 паунда на кашон.

Петото място е за единственото италианско вино в челната петица – Soldera Case Basse 100% Sangiovese 2013, с ръст от +35,7% и цена от 8 820 паунда на кашон. Това бижу от Монталчино продължава звездното си представяне – след като беше №10 през първото полугодие, за последното десетилетие цената му е нараснала с +224%, значително изпреварвайки супертосканските вина.

Според WineCap, най-силните представяния през 2025 г. са концентрирани в няколко ключови региона. Рона води с 50% от най-добре представящите се вина, следвана от Бургундия (30%), Тоскана (10%) и Сотерн (10%).

Останалите вина в топ 10

Снимка: Getty Images/iStock

Шестото място е за Paul Jaboulet Aîné Hermitage La Chapelle Rouge 2014 от Рона (+34,5%, 1 130 паунда на кашон). На седмо място е Domaine de La Romanée-Conti Échézeaux Grand Cru 2020 (+31,3%, 26 000 паунда на кашон).

Осмата позиция отново е за Бургундия с Coche-Dury Meursault 2015 (+27,3%, 9 100 паунда на кашон). В топ 10 присъства и Château d'Yquem Premier Cru Supérieur 2014, емблема на Сотерн, с ръст от +24,9% и цена от 2 760 паунда на кашон.

