Очаква се ръст в световното производство на вино

Световното производство на вино се очаква да отбележи леко възстановяване през 2025 г., след като през предходната година спадна до най-ниското си равнище от 1961 г. насам под влиянието на климатичните промени, съобщава Международната организация за лозята и виното (OIV). Според предварителните данни, събрани от 29 държави, които представляват 85% от глобалното производство, количеството вино се предвижда да нарасне с около 3%, достигайки 232 милиона хектолитра, предава БГ НЕС.

Снимка: Getty Images / iStock

Въпреки това, OIV отбелязва, че производството остава значително под средните нива от последните години. Това потвърждава тенденцията към продължително ограничено световно предлагане, причинено както от климатични предизвикателства, така и от променящите се потребителски навици. Според организацията, комбинацията от екстремни метеорологични условия и пониженото глобално потребление продължава да оказва натиск върху сектора.

Производството на вино е било силно засегнато от неблагоприятни климатични явления – прекомерни валежи в някои ключови региони и сериозни засушавания в други. Миналата година световното потребление е спаднало до най-ниското си равнище за повече от шест десетилетия, като продажбите достигат 214,2 милиона хектолитра, сочат данните на организацията.

Снимка: bTV

В Европа производството бележи лек ръст от 2%, достигайки 140 милиона хектолитра, но все още остава под средните стойности за последните години. OIV уточнява, че въпреки този малък напредък, производството е ограничено от слаба реколта във Франция, продължителна суша в Испания, както и неблагоприятни климатични условия в Португалия и Германия.

В южното полукълбо тенденциите са по-разнопосочни. В Чили производството намалява с 10%, отбелязвайки четвърта поредна година на спад, докато в Австралия се увеличава с 11%. Това потвърждава все по-изразената климатична нестабилност между отделните региони.

Като цяло, климатичният модел за 2025 г. показва нарастваща променливост както между, така и в рамките на Северното и Южното полукълбо. Според OIV благоприятните условия в някои региони не успяват да компенсират загубите, причинени от неблагоприятното време в други части на света, което продължава да влияе върху баланса на глобалното производство на вино.

