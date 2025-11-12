BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6897 BGN
Петрол
64.94 $/барел
Bitcoin
$103,814.0
Последвайте ни
1 USD
1.6897 BGN
Петрол
64.94 $/барел
Bitcoin
$103,814.0
БГ Бизнес Очаква се ръст в световното производство на вино

Очаква се ръст в световното производство на вино

bTV Бизнес екип

В Европа производството бележи лек ръст от 2%, достигайки 140 милиона хектолитра

Световното производство на вино се очаква да отбележи леко възстановяване през 2025 г., след като през предходната година спадна до най-ниското си равнище от 1961 г. насам под влиянието на климатичните промени, съобщава Международната организация за лозята и виното (OIV). Според предварителните данни, събрани от 29 държави, които представляват 85% от глобалното производство, количеството вино се предвижда да нарасне с около 3%, достигайки 232 милиона хектолитра, предава БГ НЕС. 

Снимка: Getty Images / iStock

Въпреки това, OIV отбелязва, че производството остава значително под средните нива от последните години. Това потвърждава тенденцията към продължително ограничено световно предлагане, причинено както от климатични предизвикателства, така и от променящите се потребителски навици. Според организацията, комбинацията от екстремни метеорологични условия и пониженото глобално потребление продължава да оказва натиск върху сектора.

Производството на вино е било силно засегнато от неблагоприятни климатични явления прекомерни валежи в някои ключови региони и сериозни засушавания в други. Миналата година световното потребление е спаднало до най-ниското си равнище за повече от шест десетилетия, като продажбите достигат 214,2 милиона хектолитра, сочат данните на организацията.

Снимка: bTV

В Европа производството бележи лек ръст от 2%, достигайки 140 милиона хектолитра, но все още остава под средните стойности за последните години. OIV уточнява, че въпреки този малък напредък, производството е ограничено от слаба реколта във Франция, продължителна суша в Испания, както и неблагоприятни климатични условия в Португалия и Германия.

Как едно семейство от Русия пази традициите на българското винарство

В южното полукълбо тенденциите са по-разнопосочни. В Чили производството намалява с 10%, отбелязвайки четвърта поредна година на спад, докато в Австралия се увеличава с 11%. Това потвърждава все по-изразената климатична нестабилност между отделните региони.

Като цяло, климатичният модел за 2025 г. показва нарастваща променливост както между, така и в рамките на Северното и Южното полукълбо. Според OIV благоприятните условия в някои региони не успяват да компенсират загубите, причинени от неблагоприятното време в други части на света, което продължава да влияе върху баланса на глобалното производство на вино.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата