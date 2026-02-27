България посрещна първия кораб с аржентински слънчоглед

Това са стотици хиляди тона продукция, която неизбежно ще повлияе както на пазарните цени, така и на родното производство

В България вече е пристигнал първият от общо шест кораба, превозващи аржентински слънчоглед. Става въпрос за стотици хиляди тона продукция, която неизбежно ще повлияе както на пазарните цени, така и на родното производство, предава БНТ.

Снимка: Pexels

Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, заяви, че е необходим стриктен контрол върху внесената продукция. По думите му още с акостирането на кораба е бил подаден сигнал до Българската агенция за безопасност на храните.

В същия ден е била взета проба от товара, като се очаква тя да бъде анализирана. При пристигането на следващите кораби представители на асоциацията ще присъстват при вземането на пробите, за да има гаранция както за производителите, така и за потребителите, че слънчогледът отговаря на всички изисквания.

Проданов посочи пред БНТ, че българските производители имат три основни притеснения, по които трябва да се упражнява сериозен контрол – наличие на остатъчни пестициди, съдържание на тежки метали и извършване на тестове за генетично модифицирани организми. Той подчерта, че в Южна Америка над 90% от реколтата е генетично модифицирана, а подобен внос е забранен в Европа.

Темата има и сериозен бизнес аспект, тъй като преработвателната индустрия в страната разполага с по-големи мощности от обема на местното производство. Още с появата на информацията, че корабите с аржентински слънчоглед се насочват към България, цената на вътрешния пазар е спаднала с 10%.

Този ефект се усеща не само у нас – подобни сигнали идват и от Румъния, тъй като в Черноморския басейн се очакват общо 12 кораба, от които шест са за България. Разтоварване има също в Румъния и Молдова. Общото количество, което ще отпътува от Аржентина през този месец, възлиза на около 500 000 тона, допълни още той.

