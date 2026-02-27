Нов автомобил влиза на българския пазар

България е сред първите страни в Европа с търговски дебют на модела

Сегментът на големите SUV модели в България се разширява с нов участник – MHERO2 817, plug-in хибриден всъдеход на китайската група Dongfeng. Моделът вече беше официално представен у нас, като България е сред първите пазари в Европа, на които стартират продажбите му чрез „Чайна Мотор Къмпани АД“. Екип на bTV Бизнес Новините тества автомобила в рамките на премиерата му. Българският дебют на 817 се състоя на офроуд полигон край Сапарева баня. Подготвеното трасе включваше стръмни изкачвания и спускания, дълбоки коловози и тесни маневрени участъци, чрез които бяха демонстрирани геометрията на автомобила, работата на системата за двойно предаване и електронните асистиращи технологии.

MHERO е сравнително нова марка, изградена върху платформата Mengshi – серия китайски всъдеходи с военен произход. При 817 тази техническа база е адаптирана за цивилна употреба. Конструкцията и дизайнът запазват характерната ъгловата геометрия и висока каросерия, типични за модели с акцент върху проходимостта.

Задвижването е plug-in хибридно. Системата комбинира 1.5-литров турбобензинов двигател с два електромотора и интелигентно задвижване на четирите колела. Системната мощност достига 677 к.с., а въртящият момент – 848 Nm. Ускорението от 0 до 100 км/ч е 5.2 секунди. По данни на производителя комбинираният пробег по WLTC достига 1113 км.

Моделът се предлага в две нива на оборудване – E0 и E1+. Версията E0 е ориентирана към по-интензивна употреба извън пътя. Тя разполага с адаптивно въздушно окачване, пътен просвет до 333 мм и възможност за газене във вода до 900 мм. E1+ е позиционирана като по-комфортна конфигурация с разширено оборудване за всекидневна употреба.

Сред технологичните решения е режимът за странично придвижване (Crab Walk), реализиран чрез завиващи задни колела. Системата подпомага маневрирането в тесни пространства и при специфични терени. Задвижването на четирите колела и електронно управляваните режими позволяват избор на различни конфигурации според условията на настилката.

Интериорът е оборудван с 15.6-инчов централен дисплей, head-up проекция и дигитален инструментален панел. Предвидена е аудиосистема Dynaudio с 18 говорителя, както и функция Vehicle-to-Load с мощност 6 kW, която позволява захранване на външни електрически устройства.

Разработката на модела е реализирана в партньорство с Huawei. Част от управлението на системите, свързаността и асистиращите функции е интегрирано в централизирана дигитална платформа.

Стартовата цена на MHERO2 817 за българския пазар започва от 63 хил. евро с ДДС. В гамата на марката остава и MHERO1 917 – изцяло електрически модел с мощност над 1000 к.с., представен като флагман.

